Bryce Harper e Trea Turner continuam vencendo – NBC Sports Philadelphia

Os Phillies estão fazendo os arremessadores e dirigentes adversários pagarem por tudo agora.

Liderando por duas corridas para o Phils sem ninguém eliminado no final da sexta entrada na noite de terça-feira, os Angels optaram por caminhar intencionalmente com Bryce Harper com um homem em segundo. Harper descartou uma saída recente com um OPS de mais de 1.200 em agosto e começou o jogo com um home run de 115,7 mph e um duplo, então mesmo que ele tenha colocado o empate na base, não era totalmente questionável.

Alec Baum estragou o plano de Phil Nevin duas jogadas depois, com um home run de três corridas para o centro-esquerdo.

“Eu acabei de dizer a ele que era uma situação grave”, disse Harper. “É um momento muito bom para ele.”

E o rali dos Phillies não parou por aí, vencendo por 12-7. JT Realmuto seguiu com uma dobradinha e marcou na pressão de segurança de Johan Rojas. Duas eliminações depois, Trea Turner acertou um helicóptero simples na terceira linha de base à esquerda de Mike Moustakas, que percorreu todo o caminho até a linha para um triplo.

Eles acrescentaram mais três no sétimo, quando Bum dobrou, Realmuto marcou e marcou em um home run sobre Bryson Stott. Turner acertou uma dúzia de chutes com um único chute aos oito minutos.

“É engraçado”, disse Harper, “eu estava dirigindo meu carro hoje e ouvindo WIP como costumo fazer às 14h.” “Um cara chamado Chuck ligou muito e é divertido. Ele estava falando sobre nosso time e sobre mim. Entrei na sala de treino e disse para mim mesmo: ‘Vou me aprofundar Chuck.” Esse cara me excitou, cara.

Grite para Chuck.

Os Phillies recebem produção de todas as seções da escalação e venceram sua quinta consecutiva para melhorar para 16, o melhor da temporada, com 0,500 em 74-58. Eles estão em um ritmo de 91 vitórias, começaram a noite quatro jogos antes de seu segundo wild card e jogaram 20 dos últimos 30 jogos contra 0,500 times ou pior.

Harper foi o MVP do mês em agosto, atingindo 0,366/0,455/0,774 com nove duplas, três triplas, nove home run, 22 RBIs e 22 corridas marcadas em 25 jogos.

Kyle Schwarber também marcou pela 11ª vez no último mês, período em que acumulou 34 rebatidas e 36 eliminações.

Turner atingiu 0,364 com 17 rebatidas de base extra em seus últimos 22 jogos.

Bohm acerta 15 home runs e 82 RBI na temporada. Ele percorre 18 e 101.

“Sempre que você pode ter um mês como este, é enorme. Ser capaz de continuar e manter isso é mais importante”, disse Harper. “Tivemos um ótimo mês. Temos muitos jogos de beisebol para jogar e veremos muitos times bons surgindo”.

Michael Lorenzen não arremessou bem em sua terceira partida consecutiva, permitindo quatro corridas (três ganhas) em seis entradas. Ele desistiu de um forehand em todas as seis entradas – dois home runs, dois de duplas e dois de simples. Os Phillies marcaram 91 pontos nos últimos 12 jogos, uma média de 7,6 por noite, o que pode esconder muita coisa.

“É bom poder desistir de quatro gols e sorrir depois do jogo porque vencemos”, disse Lorenzen. “É isso que esse ataque traz. Tira um pouco a pressão do arremessador titular. Vou dormir esta noite me sentindo bem comigo mesmo, em vez de me chutar, me revirar a noite toda, isso é por ataque.

Eles pretendem continuar na quarta-feira às 13h05, quando Christopher Sanchez (2-3, 3,33) enfrentará o Red Detmers (3-10, 5,03).