Hotéis Octant prometem luxo em Portugal

O Actant Hotels, um grupo de oito hotéis boutique em várias regiões de Portugal, foi lançado em maio de 2022 com base em dois conceitos: o luxo local e o luxo da independência, segundo Philippe Bonina, diretor de marketing da Discovery Hotel Management (THM). Permite propriedades.

Luxo local, experiências autênticas, disse Bonina, “é o privilégio de ir a um lugar e ver coisas reais”. Estas devem ser experiências premium e de qualidade, disse ele, mas “autênticas”, pois os hóspedes mergulham na cultura local de maneira não intrusiva.

Por exemplo, em um hotel, os hóspedes passam um tempo com um produtor local de ostras para ver como os mariscos são colhidos e depois prová-los. Segundo Bonina, a Octant tem muitos parceiros, como o produtor de ostras.

Bonina disse que o luxo da liberdade, a remoção de regras. Por que uma piscina está aberta apenas em determinados horários ou por que o café da manhã é servido apenas nesses horários? “Por que não podemos nos livrar de tudo isso?”, perguntamos. Não temos nenhum desses horários, então os hóspedes podem tomar café da manhã às cinco da tarde e a piscina e as academias ficam abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tentaremos oferecer check-outs tardios o máximo possível. Não vemos isso como um favor; É um direito do hóspede.”

As reações dos convidados a essa abordagem foram positivas e, logisticamente, não é grande coisa. Isso é um mito, disse ele, acrescentando que esse tipo de cirurgia é complicado. No geral, disse Bonina, “a interseção do local com o independente é a base da marca”.

A Octant evoluiu de uma grande coleção de hotéis comprados por fundos de ações. Eles são operados pela DHM e diferem entre si de várias maneiras. Um é um palácio do século 18 historicamente protegido pelo estado, e o outro é um prédio novo no sul do país. Ele disse que era necessário encontrar um terreno comum, e a pompa local e a grandeza das ideias libertárias apareceram.

“Os viajantes estão procurando a coisa real, eles querem lembrar e falar sobre suas estadias”, disse Bonina; “Todo mundo quer dizer: ‘Encontrei este lugar’.” Além disso, ele continuou, os viajantes procuram um estilo de serviço informal e querem se sentir relaxados. “As férias são tão importantes neste mundo moderno porque não temos muitas. Queremos criar memórias e celebrar marcos.”

Bonina disse que, embora todos os hotéis tenham elementos básicos comuns, eles não são iguais. Como resultado, uma identidade visual diferente foi criada para cada imóvel. “Queríamos que os hóspedes entendessem que cada um é único, então os gráficos incorporaram as cores e elementos da área em que o hotel está localizado.”

O pensamento por trás do nome da marca foi: “Procurávamos uma palavra que fosse igual e neutra em todas as línguas. Mas por estar relacionada com a história marítima portuguesa tem um significado por trás dela. É muito flexível.”

No ano passado, a marca fez uma campanha de imprensa em jornais portugueses. Cada anúncio contava uma história local sobre pessoas reais – fosse alguém fazendo cerâmica para um hotel ou levando crianças para ver os lagartos coloridos em Alagharkoil conservando os camaleões.

Todos os hotéis foram reformados antes de serem da marca Octant, e seus serviços e comodidades foram alterados antes do lançamento. Essas melhorias são contínuas.

Os consultores de viagens, Bonina, são muito importantes para a Octant no mercado dos EUA e a empresa está construindo parcerias com redes de consultores. Atualmente, os hotéis têm acordos conjuntos com Virtuoso, Internova e Serandapians.

Olhando para o futuro, Bonina disse que há discussões sobre expansão sem nada definido ainda, embora haja uma “alta probabilidade” de mais um local.

