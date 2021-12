Homem-Aranha: De jeito nenhum Home Review Breve relatório: Primeira reação livre de spoiler de filme da Marvel

As primeiras críticas do Homem-Aranha: Não há espaço para a casa Na sequência da estreia mundial do filme.

Na segunda-feira (13 de dezembro), o Marvel Cinematic Universe (MCU) foi revelado em Hollywood, com reações sem spoiler surgindo nas redes sociais logo em seguida.

Houve uma sensação especial de empolgação em torno deste lançamento devido à natureza secreta de sua produção.

Depois que foi revelado que vários personagens não MCU de filmes anteriores do Homem-Aranha estarão no filme (incluindo Goblin Verde, Doutor Octopus e Electro), muitos presumiram que os ex-atores do Homem-Aranha Tobey Maguire e Andrew Garfield apareceriam em alguns Formato.

Embora esses detalhes permaneçam desconhecidos, foi revelado que os fãs estão muito satisfeitos com o resultado do filme, que vê Tom Holland retornar como o líder da web ao lado de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Por outro lado, os críticos são medidos por suas reações.

Vigia Premiar o filme com três estrelas, escrever aquele diretor John Watts “está fazendo um trabalho muito sólido aqui, com a tarefa de trazer de volta vários vilões de universos do Homem-Aranha anteriores e entregar uma aventura propulsora e brilhantemente projetada que irá satisfazer um amplo público baseie este feriado “. aniversário este ano.

No entanto, a crítica diz que isso “vem com um estágio maior de perder a vibração do filme adolescente divertido dos dois primeiros programas, dando lugar aos conjuntos da Marvel, em sua maioria não aprendidos.

Tom Holland em “Homem-Aranha: No Way Home” (Marvel Studios / Sony Pictures)

ao mesmo tempo, The Hollywood Reporter chamadas Não há lugar para casa “O menos divertido nas fotos de Watts / Holanda por uma larga margem (de propósito, até certo ponto)”, ela relata, “mas é muito melhor do que o último tríptico do Spidey, Sam Raimi apertado e mal-entendido. Homem-Aranha 3. “

rocha rolante Agradeça a todos os repatriados Personalidades, “Há um botão que é pressionado “, acrescentou ele, acrescentando:” O serviço de fãs é oferecido aqui, como acontece com a maioria dos filmes modernos de super-heróis, mas agora se estende a gerações de fãs. O filme pergunta timidamente, por que você tem um universo cinematográfico Marvel, quando você pode ter muitos? “

No entanto, havia quem não elogiasse o filme o suficiente.

Ligue para o jornalista Scott Menzel Não há lugar para casa “O melhor filme da Marvel de todos os tempos”, acrescentando que “os fãs da web perderão totalmente a cabeça quando virem isso”.

Tom Holland e Zendaya estrelam Homem-Aranha: No Way Home (Getty Images por SiriusXM)

Tessa Smith escreveu:Homem-Aranha: Não há espaço para casa Não atendeu às minhas expectativas, mas superou-as. Este filme valeu a pena cada momento de agonia que tivemos que esperar! “

“É difícil imaginar ser o número um nisso”, disse Brandon Davis. “Tipo, realmente, é difícil imaginar conseguir mais do que este filme oferece como fã do #SpiderMan.”

Homem-Aranha: Não há espaço para casa Ele será lançado nos cinemas na quarta-feira (15 de dezembro).