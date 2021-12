Star Wars: Retorno de Jedi entra para o National Film Registry

Star Wars: Retorno dos Jedi Ela está prestes a receber um dos maiores prêmios do filme.

StarWars.com e Lucasfilm têm o prazer de anunciar a versão final do original Guerra das Estrelas trilogia vai se juntar Registro Nacional de FilmesE reconhecimento o que sugere que o cinema é importante na cultura americana e na história do cinema. Retorno do Jedi Recebeu a maioria dos votos do público em uma coleção de mais de 6.150 filmes, Antes de se tornar um dos 25 filmes selecionados para inclusão pela Bibliotecária do Congresso Dra. Carla Hayden, após consultar o Conselho Nacional de Preservação de Filmes, que inclui presidentes do Conselho Nacional de Preservação de Filmes, Dra. Jacqueline Stewart, Alfre Woodard, Martin Scorsese, Christopher Nolan , Richard Massor, M. noite de shyamalan.

“O National Film Preservation Council tem o prazer de incluir Retorno do Jedi para o National Film Registry ”, diz John Ptak, do American Film Institute e membro do National Film Preservation Board [Lucas] Crie personagens incríveis com histórias novas e constantes a cada exibição. sucesso e impacto Guerra das Estrelas Uma série de filmes sobre cineastas, indústria e um público global é fascinante e resistirá ao teste do tempo. ”

Estabelecido pelo National Film Preservation Act de 1988, o National Film Preservation Board trabalha para garantir a sobrevivência, preservação e maior disponibilidade do patrimônio cinematográfico americano. Retorno do Jedi Ele segue Star Wars: Uma Nova Esperança (entre a primeira classe de recrutas em 1989) e Star Wars: O Império Contra-Ataca (Selecionado em 2010) para receber esta homenagem.

Retorno do Jedi, que foi originalmente lançado em 1983, arquivo fechado Guerra das Estrelas Uma trilogia com uma batalha final épica entre a Rebelião e o Império na Terra e no espaço, bem como um confronto emocional entre Luke Skywalker e Darth Vader, enquanto empurra a arte dos efeitos especiais em várias sequências inesquecíveis.

