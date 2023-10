HDI Global SE amplia presença em Portugal com nova filial em Lisboa

A HDI Global SE recebeu aprovação regulatória para abrir mais uma sucursal na Península Ibérica, juntamente com uma nova sucursal em Lisboa.

A HDI Global opera no mercado português com independência de serviços há mais de duas décadas. A nova sucursal em Lisboa é uma evolução natural desse negócio e irá complementar a base existente de clientes e corretores na Península Ibérica, permitindo à HDI Global aproximar-se dos seus clientes portugueses, afirmou a empresa.

A HDI Global disse que planeia lançar as suas operações localmente no início de 2024 e está atualmente a montar uma equipa local focada em fornecer produtos e serviços de seguros inovadores adaptados ao mercado local. Já está em andamento a busca por novas contratações com amplo conhecimento de mercado.

O portfólio de soluções da empresa está espelhado em Portugal e inclui seguros de danos materiais e interrupção de negócios, acidentes, energia e construção, marítimos, cibernéticos e impostos especiais. Também proporcionará acesso à rede de programas internacionais da HDI Global e às suas capacidades de frente cativa e de transferência alternativa de risco.

Nuno Antunes, atual responsável pela estratégia de clientes da Península Ibérica e country manager para Portugal, liderará a nova sucursal como diretor-geral. Nuno é um respeitado executivo sénior de seguros com mais de duas décadas de experiência no Reino Unido, França, Espanha e Portugal.

Antunes disse ter ideias claras para avançar com a posição da HDI Global no mercado português: “Os nossos clientes e parceiros de negócios poderão oferecer soluções inovadoras, solidez de capital, estabilidade, conhecimento técnico e serviço confiável, ou apenas em Portugal. Graças a Na nossa rede global, os clientes e corretores portugueses são globalmente compatíveis. Nós ajudamos a agir. Podemos apoiá-los de perto como um parceiro de confiança onde quer que façam negócios. Tempos emocionantes estão por vir para a HI Global. Os profissionais de seguros estão ansiosos para se conectar enquanto trabalham de uma forma divertida e equipa dinâmica.”