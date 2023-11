Haniyeh: Gaza está perto de chegar a um acordo de trégua com Israel Notícias do conflito israelo-palestiniano

Ismail Haniyeh, líder do movimento palestino que governa a Faixa sitiada, disse que as autoridades do Hamas estão “perto de um acordo de trégua” com Israel após semanas de guerra na Faixa de Gaza.

Haniyeh disse em comunicado à agência de notícias Reuters na manhã de terça-feira que o grupo entregou sua resposta aos mediadores do Catar nas negociações em andamento.

A declaração não forneceu mais detalhes, mas um funcionário do Hamas disse à Al Jazeera que as negociações se concentraram em quanto tempo duraria o cessar-fogo, nos preparativos para a entrega de ajuda a Gaza e na troca de prisioneiros israelenses detidos pelo Hamas por prisioneiros palestinos em Israel.

Izzat Al-Rishq disse que os dois lados libertarão as mulheres e crianças, e os detalhes serão anunciados pelo Catar, que está mediando as negociações.

Al-Rishq acrescentou que o acordo incluirá um cessar-fogo, disposições para abastecer todas as áreas de Gaza com camiões de ajuda e transportar os feridos para outros países para receberem tratamento.

Ele disse que as negociações entre as partes em conflito decorrem há semanas, acrescentando que o lado israelita está a obstruir o acordo.

O responsável do Hamas disse que o acordo foi acordado por todas as brigadas em Gaza através de telefonemas, “porque estamos sempre unidos, seja no campo de batalha ou na tomada de decisões políticas”.

Separadamente, Yahya Sinwar, um alto funcionário do Hamas, disse em declarações divulgadas pelo site de notícias israelense Walla que o acordo proibiria a atividade de aeronaves israelenses em Gaza durante a trégua.

Resolução das Nações Unidas

Há dias que circulam rumores de um acordo iminente sobre prisioneiros, enquanto os mediadores do Qatar procuravam chegar a um acordo segundo o qual o Hamas e Israel trocariam cativos por prisioneiros em troca de um cessar-fogo temporário que aumentaria os envios de ajuda de emergência para civis em Gaza.

Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução apelando a uma “pausa humanitária urgente e prolongada e corredores em toda a Faixa de Gaza” para permitir entregas de ajuda e evacuações médicas após quatro tentativas falhadas de resposta à guerra entre Israel e o Hamas.

A resolução, apresentada por Malta na quarta-feira, também apela ao estabelecimento de “corredores em toda a Faixa de Gaza durante um número suficiente de dias” para proteger os civis, especialmente as crianças, disse a Embaixadora Vanessa Fraser ao conselho.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse na segunda-feira que o mundo está a testemunhar um nível “sem precedentes e sem precedentes” de mortes de civis em Gaza em comparação com qualquer outro conflito desde que se tornou secretário-geral do organismo mundial em 2017.

“O que está claro é que em apenas algumas semanas vimos a morte de milhares de crianças, e isso é o que importa”, disse Guterres em Nova Iorque ao apresentar um novo relatório da ONU sobre o ambiente.

Pelo menos 13.000 palestinos – cerca de 5.600 deles crianças e 3.500 mulheres – foram mortos em Gaza desde que Israel lançou o seu ataque aéreo e terrestre a Gaza, após os ataques de 7 de Outubro do Hamas contra Israel, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

O Hamas e as suas facções aliadas capturaram cerca de 240 prisioneiros durante a sua incursão no sul de Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas, segundo as autoridades israelitas.