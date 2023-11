Grupo ETE oferece os primeiros iates elétricos de Portugal

[By: Grupo ETE]

O primeiro ferry eléctrico de Portugal foi entregue Grupo ETE Seguiu-se uma cerimónia de baptizado no estaleiro Navaldacús, no Seixal, a sul de Lisboa

O “Salicornia” – que foi criado inteiramente em Portugal, por empresas nacionais para servir a região portuguesa – representa um marco marítimo como o primeiro barco eléctrico da Península Ibérica.

O navio de 7,3 milhões de euros visitará em breve Aveiro para realizar testes de navegação e carregamento antes da sua inauguração oficial, substituindo o atual serviço de ferry que liga São Jacinto ao Castelo da Barra, em Alhão.

O barco com emissão zero reduzirá o CO2 em 300 toneladas, ao mesmo tempo que reduzirá o consumo de energia em 30%. Com capacidade para 260 passageiros e 19 veículos, oferece um aumento de capacidade de 30% e 90% respectivamente em relação ao navio atual. O baixo ruído e a vista panorâmica de 360º no convés superior irão melhorar ainda mais a experiência do passageiro.

O Estaleiro Navaltakus, responsável pela construção de embarcações, é gerido pelo Grupo ETE, fundado em 1936 e considerado a maior empresa marítima e de logística de Portugal.

Luis Figueiredo, acionista e administrador do Grupo ETE, afirmou que o projeto de construção da Salicornia confirma a capacidade de classe mundial, o know-how de engenharia, a inovação e a tecnologia do estaleiro, que contribuíram para o desenvolvimento da indústria naval nacional no passado. Além disso, reforça o compromisso do Grupo ETE com a sustentabilidade e a criação de valor para o serviço público.

“Desde o primeiro momento no Grupo ETE dissemos sim à inovação, sim à sustentabilidade, sim à mobilidade e ao serviço público, e fazêmo-lo com empenho. A Salicórnia é um projeto do qual o Grupo ETE se orgulha de fazer parte e é também um símbolo de comportamento responsável assumido por todos os envolvidos Carbono Isto traduz-se no compromisso com a redução da pegada e na eficiência energética, bem como no envolvimento com a comunidade e na prestação de um serviço baseado na qualidade e excelência aos seus clientes.

O presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves, disse que os novos barcos eléctricos são um exemplo de como as autarquias devem realizar o seu investimento público, apostando nos cidadãos e priorizando a sustentabilidade ambiental e o combate às alterações climáticas.

“Este é um momento significativo em termos de políticas e investimento público em Portugal. A sustentabilidade ambiental é um compromisso e prioridade da Câmara Municipal de Aveiro e o novo ferryboat elétrico é o resultado do nosso investimento no ambiente e nas pessoas. A Ria de Aveiro, o único local que precisa dos nossos cuidados, mas os Aveirenses de vida sólida e, em particular, na nossa cidade de São Jacinto, precisam deste meio de transporte para ir trabalhar e realizar as suas atividades comunitárias, desportivas e de lazer. “

O projeto Ferryboat Elétrico é financiado pelo POSEUR, Portugal 2020 e União Europeia, num investimento total de 2,25 milhões de euros através do Fundo de Coesão, num investimento total de cerca de 9 milhões de euros por parte da Câmara Municipal de Aveiro (Ferryboat e Sistema de Carregamento).

A cerimónia oficial de nomeação do novo Aveiro Electric Yacht contou com a presença do Presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, do Presidente do Grupo ETE, Luis Nagy, do Sócio e Administrador do Grupo ETE, Luis Figueiredo, e do Presidente do Seixal, Paulo Silva.