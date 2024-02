Greg Papa diz que Carroll's Natural Pete 49ers DC combina com Bill Belichick – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Depois de se separar de Steve Wilkes logo após a derrota dos 49ers no Super Bowl LVIII para o Kansas City Chiefs, o técnico Kyle Shanahan precisa encontrar um novo coordenador defensivo para San Francisco.

Na aparência em “Show rico de Aizen” Com Andrew Siciliano na sexta-feira, o locutor do 49ers, Greg Papa, sugeriu um grande nome com vínculos com a Bay Area que poderia preencher a lacuna melhor do que outras opções potenciais, como o ex-técnico do New England Patriots, Bill Belichick.

“Eu suspeito [former Seattle Seahawks coach] “Pete Carroll seria uma escolha mais natural”, disse papai. Porque com o Belichick ele gosta de diversificar as frentes – vai ser uma defesa completamente diferente. Qual a melhor defesa para concorrer ao Fred [Warner]Dre [Greenlaw]usuario [Bosa]E Charvarius Ward, Diomodore Lenoir e Talanoa Hufanga? É a quem você está tentando servir.

“A defesa que os 49ers têm executado desde Kyle [Shanahan] Ele era o treinador principal [the] A defesa de Seattle. [Carroll’s] O homem que fez isso.”

Comparado a Belichick, os 49ers estão mais familiarizados com Carroll como um candidato da NFC West aos Seahawks.

Os 49ers provavelmente também se beneficiariam da liderança de Carroll, considerando que compartilham uma abordagem defensiva semelhante. San Francisco estava executando uma ampla defesa de 4-3 que Carroll usou durante anos em Seattle.

Além dos laços estratégicos, Carroll tem laços com o 49ers de duas maneiras: como ex-coordenador defensivo e nativo da Bay Area.

“Ele é da Bay Area”, observou papai. “Ele era o coordenador defensivo do 49ers. Pete é daqui. Ele é de Marin, Greenbrae.”

“Pete quer fazer isso? Ele está no nível de treinador principal há 20 anos. Ele não gerencia uma defesa desde que estava no 49ers em meados da década de 1990.”

Carroll, natural de São Francisco, foi o coordenador defensivo de um time 49ers que terminou em primeiro lugar na NFC West com um recorde de 11-5.

Notavelmente, o 49ers teve a segunda melhor defesa de pontuação da NFL sob o comando de Carroll, permitindo apenas 16,1 pontos por jogo.

Embora Shanahan avalie suas opções, é justo presumir que ele está dando ao ex-recruta de São Francisco um pouco de paz de espírito.

“Será interessante ver que direção Kyle tomará”, concluiu Baba.

