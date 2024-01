Google reorganiza dispositivos Pixel: James Park sai do Fitbit

O Google está reorganizando as equipes de hardware e serviços responsáveis ​​pelos dispositivos Pixel, Nest e Fitbit. Esta mudança foi anunciada aos funcionários hoje, e o Google confirmou as mudanças em um comunicado 9to5Google.

Anteriormente, as divisões Pixel, Nest e Fitbit tinham equipes distintas e independentes para lidar com aspectos como design, arquitetura de hardware, software, UI, etc. Os esforços de hardware do Google incluíam originalmente uma minicompanhia de telefonia, uma empresa de casa inteligente e uma terceira. Dispositivos vestíveis. Isso reflete em grande parte como o Google comprou a Nest (em 2014) e depois a Fitbit.

Na reorganização, o Google está mudando para um modelo de organização funcional onde, por exemplo, haverá uma equipe responsável pela engenharia de hardware no Pixel, Nest e Fitbit. Como tal, haverá um líder para este aspecto dos produtos em todos os dispositivos Google.

Resta saber se isso levará a produtos mais unificados em diferentes formatos, com a equipe do telefone Pixel permanecendo em grande parte hoje, pelo que ouvimos. Olhando para o cenário tecnológico, a Apple tem um modelo organizacional funcional semelhante com organizações centralizadas de engenharia de software, serviços, tecnologia de hardware e engenharia de hardware.

Como parte dessa reorganização, soubemos que os fundadores da Fitbit, James Park e Eric Friedman, bem como outros líderes da Fitbit, deixarão o Google.

Quando o Google concluiu a aquisição da Fitbit em janeiro de 2021, James Park permaneceu como vice-presidente e gerente geral da Fitbit. Ele continuou a anunciar o Pixel Watch e o Pixel Watch 2 para o Google, fazendo sua última aparição em outubro. Além de smartwatches e rastreadores, outro wearable do Google é a linha de fones de ouvido Pixel Buds.

Essa reorganização fará com que o Google demita algumas centenas de funções em dispositivos e serviços, embora a maioria ocorra dentro de sua equipe própria de hardware de realidade aumentada. Essa redução indica que o Google não está mais trabalhando em seu próprio hardware de AR e está totalmente comprometido com o modelo de parceria OEM. Os funcionários poderão se candidatar a vagas abertas na empresa, e o Google está fornecendo o nível de suporte usual.

Informamos em fevereiro passado que o Google transferiu seu trabalho em realidade aumentada para as equipes de Android e hardware após a saída de um executivo anterior. Enquanto isso, o Google ainda possui a Raxium, uma startup de telas microLED que adquiriu em 2022.

No geral, o Google afirma que continua “fortemente comprometido com outras iniciativas de AR” e aponta para os recursos de AR existentes no Lens e no Maps, bem como parcerias de produtos. Este último refere-se especificamente à parceria do Android XR com a Samsung para desenvolver o fone de ouvido.

A declaração completa do Google está abaixo:

Algumas centenas de funções são eliminadas no DSPA, com a maioria dos impactos na equipe de hardware 1P AR. Embora façamos alterações na equipe de hardware de AR 1P, o Google continua profundamente comprometido com outras iniciativas de AR, como experiências de AR em nossos produtos e parcerias de produtos.