Google lança cabo submarino Nuvem conectando Portugal, Bermudas e EUA

De acordo com Brian Quigley, vice-presidente de infraestrutura de rede global do Google Cloud, Nuvem, a palavra portuguesa para nuvem, foi projetada para melhorar a resiliência da rede através do Atlântico e atender à crescente demanda por serviços digitais.

A nova rota do cabo acrescentará diversidade às rotas internacionais e apoiará o desenvolvimento de infra-estruturas de TIC para os países em causa.

Os locais de pouso da Nuvem criarão uma oportunidade favorável em termos de comércio, investimento, produtividade e urgência, e estão emergindo rapidamente como centros de conectividade internacional.

O governo das Bermudas tem feito esforços concertados para atrair investimentos em infra-estruturas de cabos submarinos e para regular as licenças, aprovando nova legislação para atrair investimentos em infra-estruturas de cabos submarinos e criar um centro digital no Atlântico.

Nuvem será o primeiro cabo a pousar neste ambiente recém-cultivado e o primeiro a conectar as Bermudas à Europa.

“As Bermudas têm um compromisso de longa data com o mercado de cabos submarinos e damos as boas-vindas à Nuvem Cable no centro digital do Atlântico em rápido crescimento”, disse o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior das Bermudas, Walter Robben.

Agência de Desenvolvimento de Negócios das Bermudas (BDA) O CEO da Agência de Desenvolvimento de Negócios das Bermudas, David Hart, saúda o anúncio do Google de que as Bermudas serão o lar de um novo cabo transatlântico a caminho de se tornar o centro digital do Atlântico.

Da mesma forma, Portugal tornou-se um porto de cabos submarinos não só pela sua localização geográfica estratégica no sudoeste da Europa, mas também pela aposta do país no desenvolvimento das infraestruturas da economia digital.

“O investimento do Google incorpora a nossa visão para Portugal nos setores de telecomunicações e dados: estabelecer o nosso país como uma porta de conectividade próspera para a Europa, promovendo ligações fortes com outros continentes”, disse o Ministro das Infraestruturas de Portugal, João Calamba.

“O governo português considera este investimento muito importante e só foi possível graças ao bom diálogo e diálogo entre o ministério, as empresas portuguesas e a Google.”

Do lado americano, a Nuvem desembarcará na Carolina do Sul. A chegada do cabo estabelecerá ainda mais o estado como um centro tecnológico em crescimento, aumentando a conectividade e a diversificação de empregos.

“O cabo adicional que conecta a Carolina do Sul reafirma a posição do nosso estado em tecnologias de ponta”, disse o governador Henry McMaster.

“Celebramos os investimentos contínuos do Google em infraestrutura digital e aguardamos com expectativa os impactos econômicos positivos em todo o estado e no mundo.”

Pronta para operar em 2026, a Nuvem adicionará capacidade, aumentará a confiabilidade e reduzirá a latência para usuários do Google e clientes do Google Cloud em todo o mundo.