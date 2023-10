GM e o UAW podem estar perto de um acordo trabalhista após a sessão de negociação

DETROIT – As negociações contratuais entre a United Auto Workers e a General Motors serão retomadas ao meio-dia de sexta-feira, após extensas negociações que ocorreram na noite de quinta-feira e pela manhã, de acordo com fontes familiarizadas com as discussões.

O possível acordo é baseado em um acordo provisório que o sindicato alcançou na quarta-feira com a Ford Motor Co. e parece estar próximo da linha de chegada, disseram três fontes que concordaram em falar sob condição de anonimato porque as negociações são privadas.

Tanto a CEO da GM, Mary Barra, quanto o presidente do UAW, Sean Fine, participaram da maratona de negociações, mas o líder sindical o fez virtualmente, disseram duas das fontes.

Fine tentava negociar ao mesmo tempo com a Stellantis, controladora da General Motors e da Chrysler, que realizava negociações com o sindicato a cerca de 30 minutos de distância um do outro. A Stellantis, incluindo o diretor de operações norte-americano, Mark Stewart, também manteve extensas conversações durante a noite, disseram duas das fontes.

Também é possível que a Stellantis esteja perto de chegar a um acordo depois de os dois lados também terem negociado no início da manhã, mas as questões permanecem. Os dois partidos deverão reunir-se novamente na tarde de sexta-feira, segundo uma das fontes.

As fontes disseram que as negociações ainda são fluidas e podem mudar. Porta-vozes da GM, Stellantis e do UAW se recusaram a comentar detalhes específicos das negociações.

Os acordos provisórios deverão pôr fim a seis semanas de greves laborais visadas pelo sindicato, depois de os dois lados não terem conseguido chegar a novos acordos antes do prazo final de 14 de Setembro. O sindicato convocou os trabalhadores da Ford em greve após chegar a um acordo preliminar com a montadora.

O acordo da Ford incluiu aumentos salariais de 25% durante a vigência do acordo, incluindo um aumento inicial de 11%. Cumulativamente, os aumentos e benefícios elevam o salário máximo para mais de US$ 40 por hora, incluindo um aumento de 68% nos salários iniciais, para mais de US$ 28 por hora.

Também restaurou os ajustamentos do custo de vida, reduziu para três anos o caminho de oito anos para alcançar os salários mais elevados e permitiu o direito de greve contra o encerramento de fábricas, entre outros benefícios significativamente aumentados.

Os líderes locais do UAW ainda devem aprovar quaisquer acordos provisórios e depois ratificá-los por uma maioria simples dos trabalhadores sindicalizados de cada montadora.

O progresso ocorreu após negociações controversas entre líderes do UAW, incluindo Fain, e executivos da empresa, que viram milhares de membros do sindicato saírem das fábricas e entrarem em piquetes a partir de 15 de Setembro.

As greves custaram coletivamente à GM, Ford e Stellantis bilhões de dólares em perdas de produção. Ford disse na terça-feira que a greve do sindicato custou US$ 1,3 bilhão e que o acordo, se ratificado pelos membros, aumentaria os custos trabalhistas em cerca de US$ 850 a US$ 900 para cada veículo produzido.

Os acordos propostos constituem um recorde para a União, que foi mais conflituosa e estratégica durante as conversações do que tem sido na história moderna.

O sindicato iniciou negociações com as três montadoras simultaneamente, rompendo com a história recente em que os líderes do UAW negociavam com cada montadora individualmente, selecionavam uma empresa líder na qual concentrar esforços e depois projetavam os negócios restantes por meio de um acordo preliminar preliminar.

Não é imediatamente claro até que ponto os acordos laborais aumentarão os custos laborais para as empresas, que afirmaram que capitular a todas as exigências do sindicato afectaria a sua competitividade e até mesmo a sua viabilidade a longo prazo.

O Deutsche Bank estimou recentemente o aumento total no custo do acordo com a Ford em aproximadamente 6,2 mil milhões de dólares durante a vigência do acordo. US$ 7,2 bilhões na General Motors; E US$ 6,4 bilhões na Stellantis.