As receitas quase não cresceram, apesar do crescimento nas vendas de telefones e automóveis

A Huawei lançou discretamente o telefone na China no final de agosto e recusou-se a partilhar mais durante o seu evento sazonal de lançamento de produto no final de setembro.

Apesar destas limitações no acesso da Huawei à tecnologia de ponta, as análises indicaram que o novo smartphone Mate 60 Pro da empresa oferece velocidades de download associadas a uma rede 5G – graças a um chip semicondutor avançado.

A Huawei disse que a receita nos três primeiros trimestres do ano aumentou 2,4% em relação ao ano anterior, para 456,6 bilhões de yuans (62,33 bilhões de dólares) – o nível mais alto para o período desde 2020. As sanções dos EUA à empresa de telecomunicações chinesa começaram em 2019.

Isto apesar da empresa ter lançado um novo smartphone popular no final de agosto e ter aumentado as vendas no âmbito do seu projeto de carro elétrico.

PEQUIM – A gigante tecnológica chinesa Huawei divulgou na sexta-feira números de receita que mostraram um aumento de apenas 1% no terceiro trimestre em comparação com o ano passado, de acordo com cálculos da CNBC.

Mais de 1,6 milhão de dispositivos da série Mate 60 foram vendidos durante as primeiras seis semanas de vendas, de acordo com a Counterpoint Research.

A empresa de pesquisa estimou que a maioria das unidades vendidas, cerca de 75%, eram modelos Pro, ou cerca de 1,2 milhão de unidades vendidas.

A Apple, que lançou seu iPhone 15 em setembro, deverá vender 10 milhões de unidades do novo telefone na China este ano, elevando as vendas totais do iPhone para 45,5 milhões no país, de acordo com estimativas da CINNO Research, com sede em Xangai.

A Counterpoint Research disse na quinta-feira que a empresa americana viu as vendas de smartphones caírem 10% no terceiro trimestre em comparação com o ano passado, enquanto as vendas da Huawei aumentaram 37%.