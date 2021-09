Giancarlo Stanton muda o conteúdo da temporada dos Yankees de uma só vez

BOSTON – A decisão de hoje no Fenway Park veio quando o capitão do Red Sox, Alex Cora, virou-se para seu assistente Darwinson Hernandez para perseguir Anthony Rizzo, dos Yankees, e os Yankees caíram por um, dois homens para o oitavo e dois homens para o oitavo. inning.

Giancarlo Stanton, de pé no convés, transmitiu sua análise interna do movimento:

“É melhor se eles o deixarem sair.”

eles não. Stanton, aparentemente Tony Romo por falar com uma respiração, fez Boston pagar, simplesmente, seu maior sucesso como um Yankee e o maior sucesso da temporada dos Yankees. O relato desse cara de ter sido o erro crasso de Brian Cashman parece tão distante quanto o Grande Tiro de Stanton de 140 metros de sua base enquanto cruzava a Lansdowne Street.

Sim, o disparo lunar de Stanton deixou os Yankees emocionados, Vitória por 5-3 sobre Sawx No sábado à noite, os adversários chegaram a 88-67 para o primeiro lugar na MLS. A quinta vitória consecutiva dos Yankees foi a melhor vitória do ano, e é o segundo dia consecutivo que eles podem dizer isso.

“É uma sensação ótima”, disse Stanton. “Há muita emoção. Fico feliz por ter conseguido fazer isso, apertar tudo e chegar a tempo de bola rápida e algo de bom aconteceu.”

“Foi inacreditável”, disse Nestor Curtis Jr.

Giancarlo Stanton comemora com Rogned Odor após vencer o Grand Slam na vitória dos Yankees por 5-3 sobre o Red Sox. New York Post: Charles Wenselberg

Que revival para Stanton e sua equipe. Que repreensão àqueles que pensavam que o Gigante, que tantas vezes se lesionou nas duas temporadas anteriores e sempre propenso a golpes, não teve a audácia e / ou tenacidade para desempenhar um papel tão vital neste clube.

Aaron Boone disse: “Acho que ele fez um ótimo trabalho não apenas preparando o beisebol, implementando um plano de jogo ofensivo, mas acho que fez um ótimo trabalho se mantendo fisicamente e se certificando de que pode postar tanto quanto ele fez este ano. ”

O jogador de 31 anos agora tem 33 Homers e 91 RBI’s, e se junta a Aaron Judge (que jogou a partida defensiva de sábado, onde Bobby Dalbeck do Boston roubou um Homer de duas rodadas com uma excelente recepção na quinta tacada) a dupla de elite dos Yankees no meio da programação., que não publicou nomes como eles desde os dias de Alex Rodriguez e Gary Sheffield. E 17 dessas erupções e 45 dessas erupções ocorreram desde 1º de agosto, muitas delas em grandes áreas.





“Ser um pouco mais baixo, um pouco mais reto e ficar melhor dentro das bolas”, disse Stanton. “Estava a fazer uma jogada forte, mas mantive-me no chão e os singles tornaram-se tão fortes que agora consigo levantar alguma coisa”.

Nada ainda em sua presença no Yankees, no entanto, superou Homer e quatro RBIs que ele postou no sábado.

Stanton não foi o único que aproveitou o potencial quando Hernandez foi eliminado do jogo.

“Você vê isso chegando, certo?” Boone disse. “Quando eles saem de lá, eles meio que colocam suas fichas lá com Rizzo de fora. Obviamente, adoraríamos o jogo com Stanton lá se pudéssemos levá-lo para a bandeja.”

Rizzo recebeu Hernandez no joelho da frente, carregou as bases para Stanton e Hernandez foi obrigado a continuar jogando na regra das três tacadas.

“Estávamos conversando sobre isso no banco de reservas, tínhamos o cara certo”, disse Curtis.

Luis Severino, o recordista do Yankees no momento, disse que estava discutindo a estratégia do oitavo lugar com o apanhador Gary Sanchez quando disse: “Stanton vai derrotar Homer”.

“Obviamente, eu preferiria um rosto da esquerda para a direita em qualquer momento”, disse Stanton, e Cora, visivelmente preocupada, correu para a pilha para falar com Hernandez. Uma bola rápida a 94 mph Hernandez depois, foi um jogo de bola inteiramente novo e mudou a temporada drasticamente, com Severino e Aroldis Chapman garantindo as últimas seis equipes.

“Estamos agora em uma posição melhor do que estávamos [Friday] … Portanto, nosso trabalho é sair desta cidade em uma posição melhor amanhã ”, disse Stanton, cuja voz carecia de peso durante grande parte de seu tempo como ianque, agora é turbulenta e distante, os limites da ousadia e percepção deliciosamente desconhecidos para seus companheiros de equipe e fãs.