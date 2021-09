Relatório e destaques do Grande Prêmio da Rússia de 2021: Hamilton venceu o 100º na F1 depois que a chuva tardia baniu o líder de longa data Norris em Sochi

Lewis Hamilton conquistou sua 100ª vitória no Grande Prêmio da Rússia, no Grande Prêmio da Rússia, que começou em piso seco e terminou na chuva, e o piloto da Mercedes voltou-se tarde para os pneus intermediários para assumir a liderança, enquanto Lando Norris, posicionado na pole, saía da liderança. Restam apenas duas sessões. Max Verstappen passou de P20 para P2, enquanto Carlos Sainz da Ferrari terminou em terceiro depois de largar em segundo.

As penalidades da rede foram a conversa da cidade na manhã de domingo com Valtteri Bottas o último a encontrar o sucesso, já que Mercedes colocou uma nova unidade de potência em seu carro para vê-lo partir em 16º, sabendo que Max Verstappen partirá em 20º (tendo adquirido um novo motor Honda na época piloto do fim de semana) e Charles Leclerc 19º com uma nova unidade da Ferrari.

Para os pneus, houve uma mistura de modos e rigidez no grid com os cinco primeiros pilotos – Norris em primeiro, Sainz em segundo, Russell em terceiro, Hamilton em quarto, Ricciardo em P5 – no meio e apenas Fernando Alonso em sexto, Sergio Perez (P8), Pierre Gasly (P11), Bottas, Antonio Giovinazzi (P17), Leclerc e Verstappen começando com compostos sólidos.

Embora tenha caído para sétimo na largada, o ritmo de Hamilton era competitivo com seus pneus médios e entrou na volta 27 devido às dificuldades, à frente de Norris – que marcou uma primeira largada emocionante no sábado e um duelo com Sainz no início da corrida – e uma vez . As sequências de pitstop terminaram na volta 38 e Norris estava dirigindo o rápido Hamilton. A dupla estava apenas uma fração de segundo nos estágios finais. Então a chuva caiu.