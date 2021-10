Futuros de ações de borda inferior para começar a semana

Os contratos futuros caíram na noite de domingo, depois de fecharem perto da linha plana na sexta-feira, depois que os investidores ignoraram as preocupações sobre um relatório do mercado de trabalho muito mais fraco do que o esperado, divulgado na sexta-feira.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 71 pontos, ou 0,21%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 perderam 0,28% e 0,33%, respectivamente.

No pregão normal da sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 8,69 pontos, para 34.746,25. O S&P 500 perdeu 0,2% para 4.391,34. O Nasdaq Composite Index caiu 0,5% para 14.579,54.

Os mercados responderam a um relatório de empregos decepcionante que primeiro baixou as principais médias, embora os temores dos investidores tenham diminuído depois de absorver os dados e perceber que as coisas podem não estar tão desanimadoras quanto os dados inicialmente sugeriam. O Ministério do Trabalho disse na sexta-feira que A economia criou apenas 194.000 empregos em setembro Em comparação com a estimativa do Dow Jones de 500.000.

“A média móvel de três meses nas folhas de pagamento não agrícolas é de 550 mil”, disse Joe LaVorgna, economista-chefe para as Américas do Natixis CIB, em uma nota. “Nesse ritmo, o emprego vai recuperar as perdas relacionadas à pandemia até julho do ano que vem. A recuperação do mercado de trabalho avançou o suficiente para que o Fed comece a diminuir no mês que vem, com uma meta de conclusão em junho do ano que vem.”