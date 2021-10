Países mais baratos e mais caros para administrar uma empresa em 2021

O Texas lidera a lista graças às suas políticas fiscais e custos de serviços públicos. O estado tributa corporações com receita anual acima de US $ 1.180.000 a uma taxa de 0,375%, mas suas leis tributárias corporativas estão entre as amigáveis para mim O negócio no país.

Aqui estão os cinco países mais baratos do país para administrar uma empresa, de acordo com o estudo:

de acordo com Novo estudo Da plataforma de software em nuvem corporativa Approve.com, o Texas é o estado mais barato do país para administrar uma empresa. O estudo pesou fatores como salário médio anual, maior taxa de imposto de renda corporativa e preços médios de serviços públicos como eletricidade e internet. O estudo incluiu o Distrito de Columbia, mas omitiu o Alasca e o Havaí devido à “indisponibilidade de dados”.

O estudo também classificou os cinco estados mais caros do país para administrar uma empresa:

Califórnia Nova Jersey Vermont Distrito da Colombia Sim

Os trabalhadores da Califórnia ganham o nono maior salário médio anual do país, US $ 47.290 por ano. O estado também tem facilmente os preços de eletricidade mais altos do país, com média de 17,7 centavos de dólar por quilowatt-hora.

fevereiro Estudando na UC Berkeley Hass School of Business Ele descobriu que os clientes da Pacific Gas and Electric Company (PG&E), a maior concessionária da Califórnia, estão pagando quase 80% a mais por quilowatt-hora do que a média nacional, devido aos custos associados a incêndios florestais e Preço fixo associados a programas estaduais de eficiência energética.

Vermont é algo fora dessa classificação: Green Mountain é um dos estados menos populosos dos Estados Unidos, o que normalmente está associado a custos iniciais mais baixos. No entanto, o estudo Approve.com indicou que Vermont tem o segundo maior custo de eletricidade do país – e talvez mais claramente, o nono maior imposto de renda corporativo, de 8,5%.

