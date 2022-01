Futuros da Dow: Tesla, liquidação de mercados emergentes; JP Morgan lidera lucros de bancos

Os futuros do Dow durante a noite foram pouco alterados, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, com os ganhos do JPMorgan e de outros bancos na sexta-feira. O rali do mercado de ações de quinta-feira foi quase visto, com ações de alto valor como Tesla, Roblox e ServiceNow liderando o declínio.







O Nasdaq caiu para seu pior fechamento desde outubro, enquanto o S&P 500 caiu abaixo de seu principal nível de suporte.

Semicondutor de Taiwan (TSM) na quinta-feira sobre lucros e forte orientação. As ações da TSM subiram 5,3% para 139,19, fechando 11 meses base de copo com alça Com 135,60 pontos de compra, segundo Análise do MarketSmith. Mas as ações fecharam nas mínimas da sessão. fabricantes de equipamentos de wafer Materiais aplicados (AMAT), L Pesquisa (LRCX) E ASML (ASML) se beneficiou do plano agressivo de gastos de capital da TSM, mas apagou os ganhos ou reverteu o lado negativo

As ações de crescimento geralmente sofreram, particularmente nomes de alto valor e não lucrativos ou aqueles com índices de lucro de três dígitos, incluindo Tesla (TSLA), jogo roblox (RBLX), Serviço agora (agora mesmo) E datadog (cão), juntamente com várias ações do estilo ARK.

As ações da Tesla caíram 6,75 por cento na quinta-feira, voltando da sequência de 50 dias. As ações da RBLX caíram 10%, recuando na sequência de 200 dias. As ações da NOW caíram 9,1% para seu nível mais baixo desde junho. As ações da DDOG caíram 7,65% para marcar seu pior fechamento desde o final de agosto.

Boeing (Bacharel em), Larva (gato) E Honeywell (ela) Tente manter o Dow Jones positivo. A BA e a Honeywell recuperaram suas linhas de 200 dias e quebraram as linhas de tendência intradiárias, exibindo entradas agressivas por um tempo antes de recuar. O estoque CAT estourou após parar por alguns dias após ficar acima da linha de 200 dias.

lucros bancários

Componente Dow Jones c. B. Morgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) E Grupo de Cidades (c) relatório de lucros do quarto trimestre na sexta-feira, Os ganhos do banco começam Onde os malianos se destacaram no ano novo.

O estoque JPM ainda é executável a partir da sequência de 50 dias. Wells Fargo é ligeiramente estendido enquanto o Citigroup tenta se recuperar.

As ações da Tesla e da Nvidia estão funcionando Classificação IBD. O estoque AMAT está em execução Swing Trader. O inventário ASML e o ServiceNow estão em execução Líderes de longo prazo do IBD. As ações da Tesla e da AMAT estão localizadas em defeito 50.

O vídeo incluído neste artigo discute a liquidação do mercado na quinta-feira e analisa as ações da TSM, Simon Real Estate Group (AAP) e JPMorgan.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones subiram em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 1,73%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações abriu em alta, tornou-se misto e depois se transformou em uma liquidação impulsionada pelo crescimento para fechar perto das mínimas da sessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,5% na quinta-feira negociação no mercado de ações Depois de acordar a maior parte da sessão. O S&P 500 caiu 1,4%, com ServiceNow sendo o pior desempenho. O Nasdaq caiu 2,5%. O pequeno capital Russell 2000 perdeu 0,8%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu pelo terceiro dia consecutivo, para 1,71% na quinta-feira. Falando em sua audiência de confirmação como vice-presidente do Fed, Lyle Brainard, governador do Fed, disse que a inflação é sua principal prioridade. É a evidência mais recente de que mesmo membros cautelosos do Fed agora favorecem uma política monetária mais rígida.

Os contratos futuros de petróleo caíram 0,6%, para US$ 82,12 o barril, enquanto os preços do gás natural caíram após uma grande alta na sessão anterior.

Principais ETFs

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 1,3%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities caiuem forma) perdeu 0,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) diminuiu 4,2%. As ações NOW e Datadog são participações IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) afundou 1,7%, com ações de TSM, AMAT, LRCX e ASML, todos componentes notáveis.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME(queda de 1,6%, ETF Global X US Infrastructure Development)berço) diminuiu 0,3%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) 2,2% com linhas Aéreas Delta (A partir deAumento de lucros e diretrizes para as companhias aéreas. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 0,4%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) diminuiu 0,5%. SPDR Financial Choice Fund (SPDR)XLF) caiu 0,3%, com ações do JPM, Wells Fargo e Citigroup todas as participações notáveis. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) cedeu 1,55%

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 5,4% para uma nova baixa de 18 meses e o ARK Genomics ETF (ARKG) caiu 4,4% para um mínimo de 19 meses. As ações da Tesla continuam liderando os ETFs da ARK Invest. A ARKK também possui algumas ações da RBLX.

Top 5 ações chinesas para assistir agora

Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações enfrenta seu primeiro teste desde que se recuperou das baixas de segunda-feira, e ainda não está indo bem. Depois de atingir a resistência nas linhas de 10 dias na quarta-feira, as principais médias lutaram na quinta-feira.

O Nasdaq Composite Index liderou as vendas, caindo para uma baixa de três meses logo acima da média móvel de 200 dias.

O S&P 500 caiu abaixo de suas linhas de 21 e 50 dias. O Dow avançou durante a manhã, mas com as fortes vendas no mercado, o principal índice de ações também caiu. No entanto, o S&P 500 e o Dow Jones estão a poucos dias de atingir níveis recordes.

O Russell 2000 também perdeu terreno, caindo mais do que as linhas de 50 e 200 dias.

Os perdedores venceram um pouco os vencedores na Bolsa de Nova York, mas decisivamente à frente na Nasdaq.

Software e ações de crescimento de alto valor ainda parecem terríveis. As ações da Tesla caíram acentuadamente, mas pelo menos estão se mantendo perto da linha de 50 dias dentro da base. Líderes de software como DDOG e ServiceNow caíram abaixo de suas médias móveis.

Algumas ações de chips estão se mantendo bem, mas só são propensas a reversões intradiárias quando começam a ganhar impulso. Enquanto isso, líderes seniores como nvidia (NVDA) está de volta perto de seus mínimos recentes. Tecnologia MARVEL (MRVL), que estava acima da linha de 50 dias, caindo 7,4% para cortar esse nível-chave.

Além dos estoques de energia e financeiros, fabricantes como Boeing, Caterpillar e Honeywell estão dando sinais de vida. Como fabricantes de produtos químicos Ashland (cinzas).

Ford Motor (F) e outras montadoras tradicionais, como Toyota (MT) E Stilants (STLA) Eles se comportam bem. O mesmo acontece com as empresas de navegação, exceto a maioria das empresas de transporte rodoviário.

Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD

O que você está fazendo agora

A corrida mista e volátil do mercado de ações é enganosa. Os setores da economia real resistiram razoavelmente bem. Mas a venda de ações em desenvolvimento pode arrastar todo o mercado. Foi o que aconteceu na quinta-feira. Ou os investidores podem retornar ao crescimento e sair das finanças ou energia.

Como Harold Morris, MarketSmith Product Coach, disse na quinta-feira no IBD Live, o tamanho da posição é fundamental neste mercado volátil e incerto. Portanto, a compra ocorre perto da linha de 50 dias na maioria dos casos. Não faça apostas excessivamente grandes em ações específicas ou setores amplos e procure entradas antecipadas.

Também não há nada de errado em reduzir a exposição ou ficar inteiramente ou principalmente em dinheiro, esperando pela força real do mercado. O Nasdaq está preso abaixo das linhas de 21 e 50 dias, junto com muitas ações. Este não é um ambiente hospitaleiro.

Quando os touros e os ursos estão lutando pelo domínio do mercado, ficar fora do caminho faz muito sentido.

Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em Incorporar tweet Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

