A greve King Soopers de 8.000 trabalhadores afetou mercearias da área de Denver

O número de membros do sindicato United Food and Commercial Workers em greve faz com que seja a segunda maior greve do país nos últimos dois anos, depois de apenas cinco semanas de paralisações de 10.000 trabalhadores automotivos na John Deere & Co. Acabou em novembro

Trabalhadores de classificação e arquivoA King Soopers e a City Markets votaram na semana passada para autorizar a greve, segundo o sindicato, que não fez uma votação separada para considerar a oferta final da empresa. O sindicato disse que a oferta criaria uma nova subcategoria de trabalhadores temporários, que alegou que seriam usados ​​para reduzir as horas de trabalho e drenar o fundo de saúde da empresa para funcionários de longo prazo. Nem abordou as preocupações dos trabalhadores sobre o COVID medidas de segurança Para proteger funcionários e clientes, acrescentou o sindicato.

“A última, melhor e última oferta da empresa é, em muitos aspectos, pior do que suas ofertas anteriores”, disse Kim Cordova, chefe da unidade local do sindicato dos grevistas. “Está claro que a King Soopers/City Market não atenderá voluntariamente às necessidades de nossos trabalhadores, apesar de nossos repetidos apelos para que a empresa ouça as vozes de nossos membros. Entramos em greve porque ficou claro que essa era a única maneira para obter o que era justo, justo e equitativo para os trabalhadores de supermercados que arriscavam suas vidas todos os dias apenas vindo trabalhar durante a pandemia.”

A empresa disse que as lojas permaneceriam abertas durante a greve e criticou o sindicato por não colocar a última oferta de contrato em votação por base. A empresa disse que a última oferta aumentará o salário inicial para US$ 16 por hora, e os auditores que atualmente ganham US$ 19,51 por hora receberão incrementos totalizando US$ 3,10 por hora, ou cerca de 16%, ao longo dos três anos do contrato. Os funcionários com 10 ou mais anos de serviço também receberão um bônus de assinatura de US$ 4.000, e os trabalhadores menos seniores receberão US$ 2.000, de acordo com a empresa.

Joe Kelly, presidente da King Soopers e do City Market, disse que o sindicato está “colocando a política à frente das pessoas e nos impedindo de colocar mais dinheiro nos bolsos de nossos parceiros”. “Criar mais perturbações para nossos parceiros, suas famílias e os Lawradans em vez de negociar uma solução pacífica é irresponsável e antidemocrático”.

Vários membros do sindicato em negociações de contratos recentes rejeitaram acordos de trabalho temporário que a administração descreveu como “a melhor oferta possível”.

Kellogg K Houve também vários votos de 1.400 trabalhadores emantes de votarem para acabar com a greve de 11 semanas imediatamente após o Natal. E mesmo em alguns casos em que acordos provisórios são aprovados, eles são aprovados pelas margens mais estreitas. construir Representando 63.000 trabalhadores de produção de cinema e televisão Apenas 50,3% votaram a favor de um acordo em novembro que evitou por pouco uma grande greve nos grandes estúdios.

O setor de varejo tem muito pouca representação sindical. As estatísticas do Departamento do Trabalho dos EUA para 2020 mostram que apenas 783.000 funcionários – ou 5,1% – são representados por um sindicato, menos ainda que 7,2% dos trabalhadores privados sindicalizados. As mercearias provavelmente terão muito mais representação sindical do que outros varejistas.

A senadora Elizabeth Warren criticou Krueger e expressou apoio aos agressores em A tuitar Quinta-feira.