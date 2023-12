Fotos iniciais e surpresa solar

A equipe da missão comemorou vários sucessos desde o seu lançamento no Centro Espacial Kennedy, em 13 de outubro, o mais recente dos quais foi a operação das câmeras da espaçonave.

NASAA espaçonave Psyche está a caminho do sucesso. Nas oito semanas desde que deixou a Terra, em 13 de outubro, a sonda realizou uma operação bem-sucedida após outra, ligando instrumentos científicos, transmitindo dados para casa e estabelecendo um recorde no espaço profundo com os seus propulsores elétricos. Últimas conquistas: Na segunda-feira, 4 de dezembro, a missão começou espíritoCâmeras duplas e recuperação das primeiras imagens – feito chamado de “primeira luz”.

Já 16 milhões de milhas (26 milhões de km) da TerraA espaçonave chegará ao seu destino – o asteróide Psyche, localizado no cinturão principal de asteróides Marte E Júpiter – Em 2029. A equipa queria testar todos os instrumentos científicos no início da longa viagem para garantir que estavam a funcionar conforme pretendido e para garantir que havia tempo suficiente para calibrá-los e ajustá-los conforme necessário.

O instrumento de imagem, que consiste num par de câmaras idênticas, capturou um total de 68 imagens, todas dentro de um campo estelar na constelação de Peixes. A equipe de imagem usa os dados para verificar comandos corretos, analisar telemetria e calibrar imagens.

“Essas imagens iniciais são apenas uma cortina aberta”, disse Jim Bell, da Arizona State University, líder do instrumento de imagem psicológica. “Para a equipe que projetou e opera este instrumento de ponta, a primeira luz é emocionante. Começamos a escanear câmeras com imagens de estrelas como esta e, em 2026, tiraremos imagens de teste de Marte enquanto a espaçonave voa. Finalmente, em 2029, obteremos imagens ainda mais emocionantes.” “Até agora – para o asteróide alvo Psyche. Estamos ansiosos para partilhar todas estas imagens com o público.”

O fotógrafo captura imagens através de múltiplos filtros de cores, todos testados nestas notas iniciais. Usando os filtros, a equipe usará imagens em comprimentos de onda de luz visíveis e invisíveis ao olho humano para ajudar a determinar a composição do asteroide Psyche, rico em metais. A equipa de imagem também utilizará os dados para criar mapas 3D do asteroide para compreender melhor a sua geologia, o que dará pistas sobre a história de Psyche.



A espaçonave Psyche da NASA usará câmeras altamente sensíveis para permitir que os cientistas vejam de perto um asteróide rico em minerais que nunca foi fotografado antes. Crédito: NASA/Laboratório de Propulsão a Jato– Instituto de Tecnologia da Califórnia/Universidade Estadual do Arizona

Surpresa solar

No início da missão, no final de outubro, a equipe ligou o magnetômetro, que fornecerá dados importantes para ajudar a determinar como o asteroide se formou. A evidência de que o asteróide já teve um campo magnético seria um forte indicador de que o objeto é um núcleo parcial de um planeta jovem, um alicerce de um planeta primitivo. Esta informação pode ajudar-nos a compreender melhor como o nosso planeta se formou.

Pouco depois de ter sido ligado, o magnetómetro deu aos cientistas um presente inesperado: detectou uma explosão solar, um evento comum denominado ejecção de massa coronal, no qual o Sol expele grandes quantidades de material magnetizado. plasma. Desde então, a equipa testemunhou muitos destes eventos e continuará a monitorizar o clima espacial à medida que a sonda viaja até ao asteróide.

A boa notícia é dupla. Os dados recolhidos até agora confirmam que o magnetómetro pode detectar com precisão campos magnéticos muito pequenos. Também confirma que a espaçonave é magneticamente “silenciosa”. As correntes elétricas que alimentam uma sonda deste tamanho e complexidade têm o potencial de gerar campos magnéticos que podem interferir nas descobertas científicas. Como a Terra possui um forte campo magnético próprio, os cientistas obtiveram uma medição muito melhor do campo magnético da espaçonave quando ela estava no espaço.



A espaçonave Psyche possui várias fontes de campo magnético inevitáveis, que devem ser levadas em consideração para medir a assinatura do campo magnético do asteróide Psyche, rico em metais. O visual ilustra a natureza complexa do campo magnético da espaçonave, que é modelado como a soma de mais de 200 fontes individuais originadas dos vários subsistemas e instrumentos da espaçonave. As fontes magnéticas incluem ímãs sólidos, bem como loops de corrente que geram campos magnéticos variados nas duas asas do painel solar que se estendem para fora da espaçonave. As linhas de campo magnético originadas dessas fontes são codificadas espacialmente por sua intensidade, com as cores vermelhas indicando maior intensidade de campo e as cores azuis indicando menor intensidade. Fonte da imagem: NASA/JPL-Caltech

Na região

No dia 8 de novembro, em meio a todo o trabalho com instrumentos científicos, a equipe acionou dois de seus quatro propulsores elétricos, estabelecendo um recorde: o primeiro uso do Drivers de efeito Hall No espaço profundo. Até agora, eles só foram usados ​​em espaçonaves que alcançam a órbita lunar. Ao expelir átomos ou iões de xénon carregados, os propulsores ultraeficientes impulsionarão a nave espacial até ao asteróide (uma viagem de 2,2 mil milhões de milhas, ou 3,6 mil milhões de quilómetros) e ajudá-la-ão a manobrar para entrar em órbita.

Menos de uma semana depois, em 14 de novembro, a demonstração de tecnologia incorporada na espaçonave, um experimento chamado Deep Space Optical Communications (DSOC), estabeleceu seu próprio recorde. O DSOC alcançou a primeira luz enviando e recebendo dados ópticos de lugares muito além da Lua. O dispositivo disparou lasers infravermelhos próximos codificados com dados de teste a uma distância de 10 milhões de milhas (cerca de 16 milhões de quilômetros), a demonstração mais distante de comunicações ópticas já realizada.

A equipe Psyche também ativou com sucesso o componente de detecção de raios gama de seu terceiro instrumento científico, o espectrômetro de raios gama e nêutrons. Os sensores de detecção de nêutrons do dispositivo serão então ligados na semana de 11 de dezembro. Juntas, estas capacidades ajudarão a equipa a identificar os elementos químicos que constituem o material da superfície do asteróide.

Mais sobre a missão

A Arizona State University (ASU) lidera a missão Psyche. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, uma divisão do Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena, é responsável pelo gerenciamento geral da missão, engenharia de sistemas, integração, testes e operações da missão. A Maxar Technologies de Palo Alto, Califórnia, forneceu a estrutura de propulsão elétrica solar de alta energia da espaçonave. A Arizona State University lidera as operações do instrumento de imagem, trabalhando em colaboração com a Malin Space Science Systems em San Diego para projetar, fabricar e testar as câmeras.

O JPL gerencia o DSOC para o Programa de Missão de Demonstração de Tecnologia dentro da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial da NASA e o Programa de Comunicações Espaciais e Navegação dentro da Diretoria de Missões de Operações Espaciais.

Psyche é a 14ª missão selecionada como parte do Programa de Exploração da NASA, que é gerenciado pelo Marshall Space Flight Center da agência em Huntsville, Alabama. O Programa de Serviços de Lançamento da NASA, com sede em Kennedy, gerenciou o serviço de lançamento.