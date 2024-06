Fósseis de trilobitas de Pompéia datados de 508 milhões de anos mostram características nunca vistas antes

Trilobitas que datam de 508 milhões de anos foram encontrados preservados em material vulcânico, revelando detalhes nunca antes vistos em 3D. Sua fossilização foi tão rápida que pequenas conchas foram preservadas no lugar, e tecidos moles, incluindo peças bucais e órgãos internos, ainda podem ser vistos.

Os trilobitas foram soterrados pelo fluxo vulcânico, o material quente e denso que irrompe dos vulcões e às vezes atinge velocidades de até 200 metros (656 pés) por segundo. Geralmente queima qualquer organismo vivo em seu caminho, mas isso pode mudar no ambiente marinho.

“A superfície do mar sobre a qual as cinzas fluíram teria sido letalmente quente e teria queimado animais em profundidades rasas”, diz o coautor do estudo. Dr.Greg Edgecombe Do Museu de História Natural de Londres ao IFLScience. “As cinzas provavelmente se misturaram com a água do mar durante a captura e captura de trilobitas que viviam no fundo do mar. Esta mistura numa coluna de água do mar deve ter arrefecido suficientemente as cinzas.”

Essas maravilhas antigas foram coletadas no Atlas de Marrocos e receberam o nome de trilobitas de “Pompéia” devido à sua primorosa preservação em cinzas. Eles são incrivelmente antigos, mas não são os trilobitas mais antigos já encontrados.

Têm cerca de 508 milhões de anos, mais jovens que os trilobitas mais antigos, que datam de cerca de 521 milhões de anos atrás. Existem também vestígios fósseis mais antigos em forma de toca, chamados Rusophycus, que se acredita serem obra de trilobitas e têm mais de 528 milhões de anos.

No entanto, o pargo comparativo ainda é notável pelo grau de conservação que exibe.

“O que torna nossos espécimes únicos, especialmente os imaculados, é a preservação tridimensional de seus apêndices”, acrescentou Edgecombe. “Os apêndices não foram achatados, reorientados ou quebrados. são preservados no vácuo na matriz da rocha, “Podemos fazer uma tomografia computadorizada para ver em 3D.”

Reconstrução microscópica do trilobita Gigoutella mauretanica em vista ventral. Crédito da imagem: © Arnaud MAZURIER, IC2MP, Universidade. Poitiers

“Os apêndices preservados em xisto podem manter sua forma lindamente, mas os fósseis são comprimidos a ponto de serem quase bidimensionais e temos que usar espécimes de demolição para perfurar mecanicamente as partes superiores do apêndice para ver as partes inferiores. os espécimes são tão perfeitos após o estudo quanto eram antes.”

Esses detalhes nunca antes vistos significam que agora vemos os trilobitas mais próximos da vida real do que jamais os vimos antes, completos com uma boca em forma de fenda e apêndices de alimentação verticais exclusivos. Ela não é linda?

O estudo foi publicado na revista Ciências.