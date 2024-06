Sonda Juno da NASA detecta nuvens de fumaça acima de lagos de lava na lua de Júpiter

Não é uma lua grande em relação a alguns dos seus vizinhos, mas a lua de Júpiter, Io, é muito ativa, com vulcões expelindo centenas de plumas de lava. Dezenas de milhas Acima de sua superfície, de acordo com a NASA. A tecnologia infravermelha a bordo da sonda Juno da agência espacial mapeou duas dessas erupções em fevereiro, retornando dados valiosos sobre eventos misteriosos abaixo da superfície de Io. Os pesquisadores compartilharam seus insights sobre esta questão em papel Publicado na semana passada.

A uma distância de cerca de 2.400 milhas, o instrumento JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) da sonda “revelou que toda a superfície de Io está coberta por lagos de lava que se encontram em formações semelhantes a caldeiras”, explicou Alessandro Moura, um dos co-colaboradores do projecto Juno. investigadores do Instituto Nacional de Astrofísica de Roma. Na Terra, uma caldeira é uma cratera formada pelo colapso de um vulcão. Io tem um quarto do tamanho da Terra em diâmetro e é ligeiramente maior que a lua da Terra.

“Na área da superfície de Io para a qual temos os dados mais completos, estimamos que cerca de 3% esteja coberta por algum tipo de lago de lava derretida”, disse Mora. O instrumento JIRAM de Juno veio através da agência espacial italiana Agenzia Spaziale Italiana.

De acordo com Mora, autor principal do artigo de Io, os sobrevôos da sonda revelam o tipo mais comum de atividade vulcânica na lua mais quente de Júpiter – “enormes lagos de lava onde o magma sobe e desce”.

Ele acrescentou: “A crosta de lava é forçada a romper as paredes do lago, formando o típico anel de lava que aparece nos lagos de lava no Havaí”. É provável que as paredes tenham centenas de metros de altura, o que explica porque os derrames de magma geralmente não são observados.

Os investigadores ainda estão a estudar os dados recolhidos pelas duas missões da Juno em Io, que ocorreram em fevereiro de 2024 e dezembro de 2023.