Formações rochosas raras indicam como poderia ter sido a vida no antigo Marte

É impossível saber como era Marte há milhares de milhões de anos, mas uma exploração ousada por um explorador robótico está a dar aos astrónomos uma espiada no passado.

O rover Perseverance da NASA comemorou 1.000 dias no Planeta Vermelho. Percy completou sua investigação de um antigo delta de rio que alimentava uma superfície marciana chamada cratera de Jezero.

Estudando e coletando amostras de rochas Desde o pouso em fevereiro de 2021, o rover ajudou os cientistas a montar uma linha do tempo de eventos Quando um lago raso encheu o buraco.

Agora, o rover continua a sua busca por sinais de vida passada no Planeta Vermelho. Uma nova descoberta na Terra poderia dar aos cientistas uma ideia de como seriam os fósseis se estivessem em Marte.

Brian Hynek Os estromatólitos gigantes em Puna de Atacama representam a mais antiga evidência fóssil de vida em nosso planeta, de acordo com uma nova pesquisa.

O sistema lagunar anteriormente escondido em Puna de Atacama, um planalto árido no noroeste da Argentina, oferece uma rara janela para… Como eram os ecossistemas na Terra primitiva? Bilhões de anos atrás.

Dentro dos lagos existem fósseis vivos chamados estromatólitos gigantes, ou rochas em camadas formadas a partir de algas e minerais como gesso e sal-gema.

O ambiente inóspito das planícies de alta salinidade é frequentemente comparado ao de Marte. Mas como o Planeta Vermelho provavelmente estava coberto de lagos e talvez oceanos há milhares de milhões de anos, Marte pode ter sido outrora mais parecido com a Terra.

“Se vamos encontrar algum tipo de fóssil em Marte, este é o nosso melhor palpite sobre o que são, porque são os mais antigos no registo rochoso da Terra”, disse Brian Hynek, professor do Departamento da Terra. Ciências. Ciências Geológicas da Universidade do Colorado Boulder.

A lua de Saturno, Encélado, há muito intriga os astrônomos como um mundo oceânico em nosso sistema solar que pode sustentar vida.

Plumas de grãos de gelo e vapor de água sobem de rachaduras em sua espessa crosta gelada, indicando um oceano salgado abaixo de sua superfície. Agora, uma nova análise de dados recolhidos pela missão Cassini da NASA revelou cianeto de hidrogénio, uma molécula que desempenha um papel fundamental nos processos que dão origem à vida.

Além disso, a equipa de investigação encontrou evidências de que a Lua contém uma fonte de energia química movida por compostos orgânicos.

A presença de água, energia e dos elementos essenciais para a vida em conjunto sugere que Encélado pode ser o planeta O melhor lugar para procurar vida fora da Terra.

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Esta espada bávara foi encontrada em todo o seu esplendor, apesar de ter passado milhares de anos na terra.

Um pouco do O mais emocionante artístico e arqueológico Descobertas do ano Foi pouco convencional e inesperado.

Investigadores históricos identificaram o homem carregando um maço de gravetos na capa do álbum de 1971 do Led Zeppelin, conhecido como “Led Zeppelin IV”.

Pesquisadores desenterraram o sapato europeu mais antigo conhecido e descobriram uma espada ainda brilhante da Idade do Bronze.

Murais de quase 400 anos apareceram atrás da parede da cozinha, enquanto uma entrada escondida foi encontrada dentro da Grande Pirâmide de Gizé.

As pessoas que tendem a acordar cedo podem dever algum crédito aos Neandertais, de acordo com uma nova pesquisa.

Os neandertais evoluíram enquanto viviam em regiões de alta latitude da Europa e da Ásia durante centenas de milhares de anos. Com o tempo, os nossos parentes extintos provavelmente tornaram-se mais adaptados às mudanças sazonais da luz do dia do que os primeiros humanos modernos que viviam perto do equador em África.

Este legado genético pode ter sido transmitido quando os humanos migraram pelo mundo e encontraram os neandertais. é apenas Um dos muitos genes neandertais que foram rastreados Do DNA antigo e descoberto em humanos modernos.

NASA/ESA/CSA/STScI Novos detalhes brilham na imagem do remanescente da supernova Cassiopeia A obtida pelo Telescópio Espacial James Webb.

Uma nova imagem obtida pelo Telescópio Espacial James Webb permitiu aos astrônomos observar mais de perto e mais detalhadamente o interior dos restos de uma estrela que explodiu.

É a segunda vez que os investigadores usam o Webb para observar Cassiopeia A, um remanescente brilhante de supernova na nossa galáxia.

Alguns dos recursos recém-descobertos incluem: Ecos de luz fantasmagóricaQue parecem descendentes de uma enorme nuvem cósmica.

Separadamente, uma equipe de pesquisadores observou uma explosão de rádio rápida, misteriosa e recorrente vinda do espaço, que tem uma característica sem precedentes: o fenômeno tem um Uma frequência que soa como um apito celestial.

Acomode-se e embarque em uma jornada com estas leituras extraordinárias:

– Engenheiros estão tentando resolver uma falha de computador na espaçonave Voyager 1, de 46 anos, que parou de transmitir dados científicos enquanto explorava o espaço. As bordas externas do nosso sistema solar estão a 24 bilhões de quilômetros de distância.

– Enorme e bem conservado O crânio de um monstro marinho pré-histórico foi encontrado Em uma praia no sul da Inglaterra, e será detalhado em um documentário apresentado pelo lendário naturalista Sir David Attenborough.

– Cientistas descobriram Um fenômeno incomum mantém as geleiras do Himalaia frias Apesar do aumento das temperaturas globais.

