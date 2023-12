Os verdadeiros culpados por trás da queda dos maiores monstros da Terra

Durante muitos anos, os cientistas debateram se os humanos ou o clima fizeram com que as grandes populações de mamíferos diminuíssem drasticamente nos últimos milhares de anos. Um novo estudo de Universidade de Aarhus Ele afirma que o clima não pode ser a explicação.

Há cerca de 100 mil anos, os primeiros humanos modernos migraram da África em grande número. Eles eram hábeis na adaptação a novos habitats, estabelecendo-se em quase todos os tipos de paisagem – desde desertos a selvas e à taiga gelada do extremo norte.

Parte do sucesso foi a capacidade do homem de caçar animais de grande porte. Usando técnicas de caça inteligentes e armas especialmente concebidas, eles dominaram a arte de matar até os mamíferos mais perigosos.

Infelizmente, o grande sucesso dos nossos antepassados ​​veio à custa de outros grandes mamíferos.

Muitos são conhecidos por serem ótimos Classificar Foi extinto durante o período de colonização global pelos humanos modernos. Agora, uma nova pesquisa da Universidade de Aarhus revela que os grandes mamíferos que sobreviveram também sofreram um declínio significativo.

Através do estudo ADN Das 139 espécies vivas de grandes mamíferos, os cientistas conseguiram mostrar que a abundância de quase todas as espécies diminuiu drasticamente há cerca de 50 mil anos.

Isto é de acordo com Jens Christian Svenning, professor e chefe do Centro de Dinâmica Ecológica na Nova Biosfera (ECONOVO) da Fundação Nacional Dinamarquesa de Pesquisa da Universidade de Aarhus, e iniciador do estudo.

“Estudámos a evolução de grandes populações de mamíferos ao longo dos últimos 750 mil anos. Durante os primeiros 700 mil anos, a população manteve-se bastante estável, mas há 50 mil anos a curva quebrou e a população diminuiu drasticamente e nunca recuperou.

“Nos últimos 800 mil anos, o mundo tem oscilado entre eras glaciais e períodos interglaciais aproximadamente a cada 100 mil anos. Se o clima for a causa, deveríamos ver maiores flutuações quando o clima mudou antes de 50 mil anos atrás. Mas isso não acontece. Portanto, os humanos são a explicação mais provável.

Quem matou os grandes mamíferos? Durante décadas, os cientistas debateram as causas da extinção ou do rápido declínio de grandes mamíferos nos últimos 50.000 anos. Por um lado, há cientistas que acreditam que as flutuações rápidas e acentuadas no clima são a principal explicação. Por exemplo, eles acreditam que o mamute lanoso foi extinto em grande parte porque o mamute de sangue frio desapareceu. Por outro lado, existe um grupo que acredita que a propagação do homem moderno (Homo sapiens) é a explicação. Eles acreditam que nossos ancestrais caçavam animais a ponto de eles serem completamente extintos ou perecerem. Até agora, algumas das evidências mais importantes neste debate têm sido fósseis dos últimos 50 mil anos. Eles mostram que a extinção forte e seletiva de grandes animais no tempo e no espaço corresponde aproximadamente à propagação dos humanos modernos em todo o mundo. Portanto, a extinção animal não pode estar ligada ao clima. No entanto, o debate continua. O novo estudo fornece novos dados que lançam uma nova luz sobre o debate. Ao observar o ADN de 139 grandes mamíferos vivos – espécies que sobreviveram nos últimos 50 mil anos sem serem extintas – os investigadores podem mostrar que o número destes animais também diminuiu durante este período. Este desenvolvimento parece estar ligado à dispersão humana e não às alterações climáticas.

O DNA contém a história de longo prazo de uma espécie

Nos últimos 20 anos, houve uma revolução no sequenciamento de DNA. Mapear genomas inteiros tornou-se fácil e barato e, como resultado, o DNA de muitas espécies já foi mapeado.

Os genomas mapeados de espécies em todo o mundo são acessíveis gratuitamente na Internet – e estes são os dados que o grupo de investigação da Universidade de Aarhus utilizou, explica o professor assistente Juraj Bergmann, o principal investigador do novo estudo.

“Coletamos dados de 139 grandes mamíferos vivos e analisamos uma enorme quantidade de dados. Existem aproximadamente 3 bilhões de pontos de dados de cada espécie, por isso demorou muito tempo e muito poder computacional”, diz ele e continua:

“O DNA contém muitas informações sobre o passado. A maioria das pessoas conhece a árvore da vida, que mostra onde as diferentes espécies evoluíram e quais ancestrais elas compartilham. Fizemos a mesma coisa com as mutações no DNA. Coletando mutações e construindo uma família árvore, podemos estimar o tamanho da população de uma espécie.” Certo ao longo do tempo.

Quanto maior a população animal, maior o número de mutações. É realmente um problema simples de matemática. Veja os elefantes, por exemplo. Cada vez que um elefante é concebido, existe a possibilidade de ocorrerem uma série de mutações, que serão transmitidas às gerações subsequentes. Mais nascimentos significam mais mutações.

Grandes mamíferos Os 139 grandes mamíferos examinados no estudo são todos espécies que existem hoje. Estes incluem elefantes, ursos, cangurus, antílopes e outros. Estima-se que existam 6.399 espécies de mamíferos na Terra, mas as 139 megafaunas foram selecionadas neste estudo para testar como o seu número mudou ao longo dos últimos 40.000 a 50.000 anos, quando megafaunas semelhantes foram extintas. Os grandes mamíferos também são chamados de megafauna e são definidos como animais que pesam mais de 44 kg quando totalmente crescidos. Portanto, os humanos também são considerados megafauna. Porém, no estudo, os pesquisadores examinaram espécies com peso de até 22 kg, então todos os continentes estavam representados – exceto a Antártica. fonte: Jornal de Mammalogia

Olhando para as partes neutras do DNA

Contudo, o tamanho da população de elefantes não é a única coisa que afeta o número de mutações.

Se a área onde vivem os elefantes seca repentinamente, os animais passam por estresse – e isso afeta a formação de mutações. O mesmo acontece se duas populações isoladas de elefantes se encontrarem subitamente e os genes se misturarem.

Se não é apenas o tamanho da população que afeta o número de mutações que ocorrem, você pode pensar que os resultados são um pouco incertos. Mas não é esse o caso, como explica Juraj Bergman.

“Apenas 10 por cento dos genomas dos mamíferos consistem em genes activos. A alta pressão selectiva do ambiente ou da migração causará principalmente mutações nos genes. Os restantes 90 por cento, por outro lado, são mais neutros.”

“Portanto, procurámos mutações nas partes do genoma que são menos afetadas pelo ambiente. Estas partes indicam principalmente algo sobre o tamanho da população ao longo do tempo.

O mamute lanoso é um caso atípico

Grande parte do debate sobre as causas da extinção ou declínio de animais de grande porte centrou-se no mamute-lanudo. Mas este é um mau exemplo porque a maioria das espécies de megafauna que desapareceram estavam associadas a climas temperados ou tropicais, explica Jens Christian Svenning.

“Os argumentos clássicos para o clima como modelo explicativo baseiam-se no facto de que o mamute lanoso e uma série de outras espécies associadas à chamada ‘estepe do mamute’ desapareceram quando o gelo derreteu e o tipo de habitat desapareceu”, diz ele. E ele continua:

“Este é essencialmente um modelo explicativo insatisfatório, já que a grande maioria das espécies extintas da megafauna daquele período não vivia nas estepes dos mamutes. Eles viviam em regiões quentes, como florestas temperadas e tropicais ou savanas. Em nosso estudo, nós também mostram um declínio acentuado. Durante este período, o número de muitas espécies de megafauna que sobreviveram vieram de todos os tipos de regiões e habitats diferentes.

O ponto final deste debate pode ainda não estar decidido, mas Jens Christian Svenning acha difícil ver como os argumentos a favor do clima como explicação se podem sustentar.

“Parece inconcebível que seja possível criar um modelo climático que explique como ocorreram extinções e declínios contínuos em todos os continentes e grupos de megafauna desde cerca de 50.000 anos atrás. E como esta perda seletiva de megafauna tem sido tão única ao longo do últimos 66 milhões de anos”, disse ele. Apesar das enormes mudanças climáticas

Dados os ricos dados que temos agora, também é difícil negar que isto se deve ao facto de os seres humanos se espalharem pelo mundo a partir de África e, assim, aumentarem a população.

Referência: “O declínio global da megafauna do final do Pleistoceno e do início do Holoceno está ligado à expansão do Homo sapiens e não às mudanças climáticas” por Juraj Bergmann, Rasmus Ø. Pedersen, Eric J. Lundgren, Reese T. Lemoine, Sophie Monsarrat, Elena A. Pierce, Michael H. Querubim e Jens-Christian Svenning, 24 de novembro de 2023, Comunicações da Natureza.

doi: 10.1038/s41467-023-43426-5