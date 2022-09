Fonte diz que Logan Thomas jogará na abertura da temporada pelo Washington Captains

Líderes de Washington terminam tribunal Logan Thomas Ele jogará domingo na temporada inaugural contra o Jacksonville Jaguars, nove meses depois de romper o ligamento cruzado anterior esquerdo, disse uma fonte à ESPN.

Thomas foi listado como questionável no relatório de lesões de sexta-feira, com o técnico Ron Rivera dizendo no início da semana que ele parece bem nos treinos. Thomas disse que estará de volta na segunda semana, o mais tardar. Líderes recebem Jacksonville às 13h de domingo.

Thomas rasgou a esquerda ACL e MCL no jogo de 5 de dezembro no Las Vegas Raiders. Ele abriu um campo de treinamento na lista de fisicamente incapazes, mas foi removido em 22 de agosto. Ele estava treinando com uma cinta na perna esquerda.

Thomas fez repetições na zona vermelha de Washington e eles estavam treinando na sexta-feira, o que é um bom sinal, porque os líderes geralmente só têm aqueles que jogarão dessa maneira.

Em 22 jogos com Washington, Thomas teve 90 passes para 866 jardas e nove touchdowns. Ele também perdeu seis partidas no ano passado com uma lesão no tendão. Em seu tempo na Liga dos Campeões da AFC, Thomas liderou todos os tight ends com 151 jardas no vermelho desde que ingressou em Washington. Dá um novo meio-campista Carson Wentz Outra opção no jogo de rolagem para ir com os receptores Terry McLaurinE a Jahan Dotson E a Curtis Samuel E sua corrida de volta JD Mikic E a Antonio Gibson.

Thomas, que tem 1,80m e pesa 110kg, é um grande alvo e é o melhor tight end de Washington. não veterano Cole Turner (isquiotibiais) também é questionável, mas ele perdeu várias semanas no acampamento com uma lesão no tendão e a equipe provavelmente o desativará, permitindo que Turner tenha mais uma semana para obter suas repetições de treino muito necessárias.

Seria Washington sem começar com uma forte segurança cam curlque não jogará no domingo devido a uma lesão no polegar direito que exigiu cirurgia há duas semanas.