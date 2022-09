Visualização, previsões, o que assistir

Uma visão interna do domingo Gigantes-titãs duelam na primeira semana Em Nashville, Tennessee.

Marquee de Partida

Titans DT Jeffery Simmons contra a linha de ataque interna dos gigantes

Este grupo reconstruído inclui Mark Glowinsky na guarda direita, John Feliciano no centro e Ben Brydison ou o novato Josh Izodo na guarda esquerda. Simmons foi a 19ª escolha geral no draft de 2019, e na última temporada ganhou seu primeiro Pro Bowl após altas em sacks (8,5) e tackles (54).

Glowinski tem 74 partidas na NFL em seu currículo e Feliciano tem 39, então eles têm muita experiência usando truques comerciais para manter Simmons fora de campo. Outra linha defensiva dos Titans, Denico Autry, teve nove sacks e 18 capitães para a equipe em 2021, tornando esta uma estreia desafiadora para o grupo interno dos Giants.

Jeffrey Simmons e John Feliciano Getty Images Cory Sebkin

escolha pol

Os Giants podem evitar sua tradição de final de verão com um empate em 0 a 1? A agenda deles é mais do que justa, mas ninguém fez nenhum favor a Brian Dabol com essa abertura difícil na estrada contra a semente número 1 em 2021 nas eliminatórias asiáticas. O ataque é saudável e Daniel Jones tem craques em campo com ele. Vamos ver como é esse novo ataque e se ele pode reunir pontos suficientes. E vamos ver se alguém consegue lidar com Derek Henry.

Titãs 27, Gigantes 20

quatro pousos

Rebatedores que administram a casa: Para um cara volumoso, Derek Henry pode ir longe. Desde 2018, ele teve nove touchdowns para 50 jardas ou mais, o maior número da NFL. Cuidado para adivinhar quem ocupa o segundo lugar nessa lista? Ora, é Saquon Barkley, com uma queda de seis velocidades para 50 jardas ou mais. Nick Chubb de Brown é o terceiro com cinco.

Henry fez isso em 55 partidas (815 tentativas de estocada). Barkley fez isso em 44 jogos (659 tentativas) e Chubb fez isso em 58 (908 tentativas). É fácil esquecer como foi a grande corrida de Barkley quando ele era saudável. Ele está saudável para começar sua quinta temporada com os Giants.

Novo papel: A libertação de James Bradbury, por razões de um teto salarial, fez de Adoree’ Jackson o homem de capa número 1 em uma defesa não comprovada em nenhum outro lugar. A escolha de primeira rodada dos Titans de 2017 enfrenta seu ex-time pela primeira vez, enfrentando um grupo de wide receivers renovado que inclui o veterano Robert Woods (adquirido em um acordo com os Rams) e o novato Trillon Burkes, capturado com o número 18 geral de Estado do Arkansas. É imperativo para os Giants que Jackson jogue como um pescador de primeira classe, dado o gráfico de profundidade nesta posição.

Seria divertido vê-los e cortar as coisas com eles”, disse Jackson sobre seus ex-companheiros de equipe dos Titãs. “Você provavelmente vai ganhar uma camisa depois de um jogo ou dois, então seria legal.”

foi ativado: Na primeira e na 10ª, os Giants aumentaram a bola 61,5% das vezes em 2021, apesar de Henry jogar em apenas oito jogos. O chão é onde eles querem estar, e é por isso que o lançamento surpresa dos Giants do zagueiro Blake Martinez certamente será sentido neste jogo. Tae Crowder retorna como um novato, provavelmente ao lado de Austin Calitro, que define o termo “mochileiro”. Ele está fora de Villanova, e os Giants são seu nono time diferente na NFL e suas 11 paradas diferentes na NFL. Ele fez 47 aparições e fez nove delas – nenhuma desde 2019 com a Jaguar.

“Estou definitivamente animado para esperar por esta oportunidade de volta”, disse Calletro. “Eu sabia que poderia fazer isso. É apenas uma questão de fazer com que os treinadores e um escritório de frente acreditem em mim. Encontrei aqui.”

insulto: A última vez que os Giants entraram em campo em um jogo calculado, eles estavam terminando uma corrida do pior futebol ofensivo da história da franquia – uma corrida de seis semanas para terminar a temporada de 2021, com uma média de pouco mais de nove pontos de jogo.

Os tomadores de decisão atacantes – Daboll e coordenador e jogador conectado Mike Kafka – estão aqui para garantir que o produto seja melhorado drasticamente. A criatividade substituiu a previsibilidade, e isso seria um bom presságio para Kadarius Toney, que lutou durante um ano de calouro muitas vezes sombrio. Veja a escolha de segunda rodada de Wan’Dale Robinson para iniciantes também aproveitarem um sistema que tem um histórico de desbloqueio de armas principais.