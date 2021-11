Fim de semana seco e brilhante – Portugal News

Dias claros se transformam em noites frias em todo o país.

Lisboa: O fim de semana deve ser seco e claro, com temperaturas máximas de 15 graus e caindo para 8 graus, embora o vento norte seja mais frio. O resto da semana será muito parecido, embora a temperatura suba ligeiramente, atingindo no máximo 17 graus durante a semana.

Norte: O fim de semana deve ser ensolarado, com possibilidade de chuva no sábado e as temperaturas devem cair para um máximo de 14 graus e um mínimo de 4 graus. Prevê-se que chova todos os dias a partir de segunda-feira, no entanto com uma temperatura máxima de 16 graus e mínima de 6 graus.

Centro: Vai estar claro durante o dia e haverá algumas nuvens nos fins de semana, com temperaturas atingindo um máximo de 11 graus, mas apenas 1 grau à noite. A temperatura sobe lentamente conforme a semana avança para um máximo diário de 13 graus e um mínimo de 5 graus.

Sul: A previsão é de um fim de semana claro e ensolarado no sul, com temperaturas chegando a 17 graus e caindo para pelo menos 6 graus, embora os ventos de norte sejam mais frios. As temperaturas vão subir ligeiramente de segunda-feira para um máximo de 18 graus Celsius e um mínimo de 8 graus Celsius.

Madeira: Algumas temporadas de sol são esperadas no fim de semana, embora seja provável que chova principalmente com nuvens, enquanto a temperatura será moderada, com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. O tempo permanecerá o mesmo no final da semana, porém a chance de chuva aumentará na quarta-feira.

Fonte: A previsão é que o fim de semana seja muito nublado, com as temperaturas chegando a 18 graus e caindo para pelo menos 15 graus. A partir de segunda-feira, as nuvens diminuirão e as temporadas de verão aumentarão, enquanto a temperatura atingirá o pico de 19 graus e cairá para 16 graus.