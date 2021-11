Sorteio da repescagem da Copa do Mundo – Empate de Cristiano Ronaldo com Portugal, Itália

Campeã europeia Itália ou Cristiano RonaldoPortugal vai perder a Copa do Mundo de 2022, pois foi sorteado no mesmo caminho dos playoffs no sorteio de sexta-feira.

Isso significa que Ronaldo e a Itália, campeã europeia de 2016 ou tetracampeã da Copa do Mundo, vão perder no próximo ano.

A Itália terminou em segundo lugar para a Suíça na fase de qualificação, enquanto Portugal terminou em primeiro lugar no grupo após a derrota para a Sérvia, o que significa que ambas as seleções precisavam passar para os novos playoffs. Finais no Qatar em um ano.

Nas semifinais, Portugal enfrentará a Turquia em seu próprio solo e a Itália enfrentará o norte da Macedônia. As equipes vencedoras dessas duas semifinais disputarão a Copa do Mundo. A final será Portugal ou Turquia em casa.

– Qualificação Copa do Mundo 2022: Como funciona ao redor do mundo

“Não é um grande sorteio, poderia ter sido melhor. Temos que vencer a Macedônia do Norte, Portugal tem que vencer a Turquia”, disse o técnico da Itália, Roberto Mancini, após o sorteio.

“São jogos únicos e sempre existem obstáculos. Como se quiséssemos evitar Portugal, penso. [Portugal] Ele teria evitado a Itália com alegria. Posso ir para a Copa do Mundo? Somos sempre otimistas e positivos; O mais importante é ter todos os jogadores disponíveis. “

O País de Gales e a Escócia foram fundidos, o que significa que apenas um desses dois países do Reino Unido ficaria no Catar. O País de Gales enfrenta a Áustria e a Escócia enfrenta a Ucrânia nas semifinais. No resto da rota, a Rússia enfrenta a Polônia e a Suécia a República Tcheca.

Em resposta ao empate, o técnico do País de Gales, Robert Page, disse: “Recebemos uma grande oportunidade.” Trabalhamos muito para terminar em segundo e conseguir o empate em casa. Temos tudo para jogar. “

Após o empate, o chefe escocês Steve Clark disse à BBC: “A Ucrânia está em uma situação muito difícil. [draw] E então sabemos que o País de Gales se saiu melhor recentemente. Conhecemos bem os austríacos.

“Durante os playoffs da Euro 2020, mostramos que podemos lidar com a tensão das semifinais e finais, e podemos prová-lo novamente em março.”

Doze equipes irão competir nos playoffs, com quatro equipes competindo em três semifinais, duas semifinais e uma final cada. Os vencedores das três finais avançam para as últimas vagas europeias na Copa do Mundo.

Os playoffs são uma partida das quartas de final em que as equipes classificadas nas semifinais e as finalistas são determinadas por empate.

A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar de 21 de novembro a 18 de dezembro.

Caminho a

Semifinal

Escócia x Ucrânia

País de Gales vs Áustria

Final

Os vencedores do País de Gales x Áustria estarão em casa na final

Caminho b

Semifinal

Polônia contra a Rússia

Suécia vs. República Checa

Final

Os vencedores da Rússia e da Polônia estarão em casa na final

Caminho c

Semifinal

Macedônia do Norte x Itália

Turquia contra portugal

Final

As equipes vencedoras de Portugal x Turquia estarão em casa na final

As semifinais serão realizadas na quinta-feira, 24 de março, e as finais, na terça-feira, 29 de março.