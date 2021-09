Examinando por que nenhuma das 11 escolhas dos Vikings jogou no ataque ou na defesa na Segunda Semana contra os Cardinals

Getty Images



o Minnesota Vikings Caiu para 0-2 no último domingo, como Greg Joseph Deixar de converter o que seria uma cesta de campo ganha o jogo contra Arizona Cardinals. Joseph não é a única organização da organização a errar no domingo, já que a recepção não viu nenhuma das 11 escolhas do draft como uma surpresa no ataque ou na defesa, De acordo com Mike Renner da PFF.

Alça Esquerda Christian DresseauEscolhido pelos vikings com a 23ª escolha geral, ele estava lidando com uma lesão na coxa que o afastou dos dois primeiros jogos da temporada. Espera-se que ele seja alguém de impacto instantâneo quando finalmente estiver saudável, e sua estreia na NFL pode acontecer neste domingo, depois que ele foi um participante limitado nos treinos na semana passada.

Mas e quanto ao resto dos alunos do curso de alistamento de Minnesota? As próximas duas escolhas do draft ficaram inativas no domingo também, assim como os zagueiros Keelen Mund e as costas Shaz Surat não usado. Seu companheiro de equipe na terceira rodada escolhe o goleiro ofensivo White Davis e final defensivo Patrick Jones II Ela era ativa, mas Davis só jogou alguns arremessos de times especiais.

Os Vikings recrutaram três jogadores na quarta rodada: correndo para trás Ken Nwangwu e final defensivo Yanarius Robinson No IR, durante a segurança Camryn Bynum Joguei apenas em times especiais. Seleção ampla recepção da quinta rodada Emyr Smith Marset Ele devolveu um chute, mas não jogou no ataque, então, finalmente, esboçou tiros, tight end Zach Davidson e tratamento defensivo Jaylene Tewman, estava inativo.

Então, grande ou pequena coisa? Você pode argumentar que isso não significa nada porque os ferimentos afetaram um punhado de homens. No entanto, ter apenas três das 11 escolhas do draft é uma anomalia, e Dariusau é o único jogador com um caminho claro para a frente na posição inicial. Alguns desses jogadores podem subir no gráfico de profundidade devido a lesões conforme a temporada avança, então é muito cedo para tomar uma decisão sobre a classe de recrutamento dos Vikings ainda.

