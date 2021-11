Eternals Dune é enterrado na bilheteria neste fim de semana

eternidade foto : Marvel Studios

Claramente ainda há algum suco no universo cinematográfico da Marvel, certo? Quem poderia ter imaginado isso? Caso você não saiba, isso é sarcasmo. Afinal, Shang Chi e a lenda dos dez anéis É um dos filmes de maior sucesso nesta era de pandemia de pesadelo em que viveremos para sempre, então parece que os filmes da Marvel serão grandes não importa o que aconteça – desde que você não os lance dia após dia na Disney +, que (pelo menos para um filme da Marvel) ) é uma espécie de assassino de bilheteria.

Mas não falamos sobre shang chi Aqui, falamos da Chloé Zhao eternidade, que abriu para US $ 71 milhões neste fim de semana. Pode sugerir que as críticas (e pandemias globais) não importam realmente para os fãs da Marvel Quando se trata de fins de semana de abertura, O filme está a caminho de ganhar muito dinheiro local e globalmente.

Levar $ 71 milhões também é mais do que suficiente para destruir completamente toda a competição, com Duna Projeção Para o segundo lugar em sua terceira semana, com apenas US $ 7,6 milhões. Ela ganhou quase $ 84 milhões, então ela está bem, mas provavelmente não funcionará Sem tempo para morrer E Veneno: que haja um massacre (que arrecadou $ 6 milhões e $ 4 milhões, respectivamente, tornando-se $ 143 milhões e $ 197 milhões). Essa conexão significa que, sim, esta é mais uma semana em que temos que nos preocupar se o segundo filme vai ou não ultrapassar US $ 200 milhões este ano. Deveria, mas quem sabe ?!

Descendo na lista, Wes Anderson Despacho francês realmente se move acima de A lista se expandiu para mais 417 cinemas e fez a mesma quantia de dinheiro da semana passada, mas foi o suficiente para aumentá-la de 10 para 6 nas paradas. Halloween mata Ela caiu com força, como você poderia esperar, já que a temporada assustadora acabou, e Kristen Stewart Spencer Uma estreia modesta com US $ 2,1 milhões em uma oferta limitada.

Claro, os verdadeiros fãs sabem que a verdadeira batalha desta semana foi entre Séculos E Noite passada no soho, e Lewis Hamilton e Max Verstappen para as paradas de bilheteria (se Hamilton e Verstappen estão lutando pelo último lugar). os dois filmes Aberto com a mesma quantia de dinheiro na semana passada, e esta semana eles permanecem relativamente no pescoço e pescoço: Séculos Ele ganhou $ 2 milhões, enquanto SOHO Caiu para US $ 1,8 milhão. Nada não pode ser batido, especialmente com SOHODe forma mais ampla, mas estamos ansiosos para assistir a essa batalha emocionante nas próximas semanas.

como sempre, Esses dados vêm de Box Office Mojo. Vá até lá para ver uma análise mais detalhada dos números. O top 10 completo está abaixo.