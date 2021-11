Disney Plus está dando um mês por US $ 2 para banners novos e antigos

O Disney Plus oferece um ótimo negócio para quem está desistindo ou ainda não experimentou o serviço. Para assinantes novos e qualificados, um mês de Disney Plus custará apenas $ 2.

A oferta é uma das várias promoções anunciadas pelo serviço no âmbito da previsão Disney Plus Day O evento acontecerá no dia 12 de novembro. Além de oferecer aos usuários qualificados um mês de serviço por um custo barato, os assinantes podem aproveitar vantagens especiais em seus parques no Disney Plus Day. As vantagens incluem entrada antecipada nos parques 30 minutos antes da inauguração no Walt Disney World Resort e Disneyland Resort, bem como downloads gratuitos de fotos do Disney PhotoPass.

No segmento de varejo, novas mercadorias chegarão à ShopDisney de todas as franquias da Disney, incluindo Marvel, Pixar e Star Wars. Os assinantes do Disney Plus também podem aproveitar o frete grátis nos Estados Unidos e na Europa de 12 a 14 de novembro. Disney livros eletrônicosEnquanto isso, ele será descontado para apenas US $ 1 até 17 de novembro. A empresa está fazendo parceria com a Target para oferecer presentes especiais quando os assinantes se inscreverem na loja.

A Disney também fez parceria com a Funko para obter 10% de desconto em produtos Disney Plus com o código DISNEYPLUSDAY. (O mesmo código pode ser usado no WizKids para obter 5 por cento de desconto em mercadorias Disney, que serão enviadas com um presente com o tema da Marvel, de 8 a 14 de novembro.) Além disso, a mercadoria New Star Wars Funko estará disponível em BringHometheBounty Begins.com Às 6h PT do dia 12 de novembro.

Além disso, os cinemas AMC participantes exibirão filmes surpresa da Disney de 12 a 14 de novembro por US $ 5 o ingresso. Você não saberá o que ver até que o show comece, e cada show incluirá um clipe curto surpreendente. Concessões especiais e um adesivo Disney Plus estão incluídos no preço do ingresso. mais do que 200 cinemas AMC vai participar.

Finalmente, não seria um evento em 2021 com algum tipo de fraude NFT, seria? A Disney fez parceria com a VeVe para oferecer NFTs especiais de estatuetas de ouro de personagens de toda a família Disney de marcas e franquias, incluindo Os Simpsons. A série NFT será lançada em 7 de novembro, e um colecionador “extremamente raro” estará disponível no Disney Plus Day.

Após o preço promocional de um mês de $ 2, o Disney Plus vai custar $ 8 por mês. Portanto, se você planeja passar o serviço barato e depois desistir, lembre-se de definir um lembrete para cancelar sua assinatura antes que seu preço quadruplique.