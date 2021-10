Este trilobita está equipado com um “olho excessivo” que nunca foi visto no reino animal

Trilobite Vacuped com olhos altamente texturizados. (Crédito da foto: Brigitte Schoenemann)

O humilde trilobita, uma criatura com cabeça de capacete que nadou nos mares centenas de milhões de anos atrás, estava escondendo um segredo incomum – um “hiperolho” sem precedentes no reino animal.

Tocando mais raio X Imagens, os pesquisadores descobriram que certos tipos de trilobitas – o artrópode extinto intimamente relacionado ao caranguejo-ferradura – têm “olhos hiper-texturizados”, completos com centenas de lentes, seu próprio processamento de sinal e envio de rede neural e vários nervos ópticos, de acordo com uma nova pesquisa publicada em 30 de setembro na revista. Relatórios Científicos .

Os artrópodes de hoje, como a libélula e o camarão mantis, também são famosos por seus poderosos olhos compostos, que consistem em incontáveis ​​lados do olho chamados omatídios, cada um equipado com sua própria lente, como uma bola de discoteca.

Mas, de acordo com as novas descobertas, os trilobitas da família Os vacops tinham olhos compostos que eram muito maiores e mais complexos do que seus parentes artrópodes modernos. Cada olho (um à esquerda e outro à direita) continha centenas de lentes. Essas lentes primárias, com cerca de um milímetro de diâmetro, eram milhares de vezes maiores do que os artrópodes típicos. Seis (ou mais) foram colocados sob ele como LEDs em um farol de carro modelado no olho composto típico. “Portanto, cada um dos grandes olhos Phacopid é um olho muito complexo com até 200 olhos compostos cada”, disse a autora do estudo Brigitte Scheunemann, paleontóloga da Universidade de Colônia, na Alemanha, ao Live Science por e-mail.

Trilobitas são criaturas que viveram desde o início Período cambriano (521 milhões de anos atrás) até o final do período Permiano (252 milhões de anos atrás) no fundo do oceano. Alguns podem ter sido predadores que caçavam vermes aquáticos, embora a maioria fosse necrófagos ou comedores de plâncton. Os restos são comumente encontrados em rochas calcárias do período Cambriano. Mas, apesar de sua onipresença no registro fóssil, os cientistas ainda têm dúvidas sobre sua fisiologia e história evolutiva.

Visão de close-up de um olho composto hipertrófico em um trilobita. (Crédito da foto: Brigitte Schoenemann)

Para responder a algumas dessas perguntas, os pesquisadores usaram técnicas de aprimoramento de imagem para examinar dezenas de fotos de arquivo, sinalizando-as com descobertas recentes. No processo, eles também resolveram um longo debate científico: eles confirmaram que uma misteriosa cadeia de “fibras” vista em imagens de raios-X há mais de 40 anos eram na verdade nervos ópticos agrupados conectados aos olhos dos trilobitas.

“É sempre difícil inferir a função de organismos antigos extintos”, disse Nigel Hughes, especialista em trilobitas da Universidade da Califórnia em Riverside, que não participou do estudo. Na verdade, Hughes observou que mesmo algumas características peculiares da bola em coisas vivas escapam à explicação – por exemplo, ainda há algum debate sobre a função de dentes longos em forma de chifre, de acordo com instituto Smithsonian .

No entanto, os olhos são um pouco mais fáceis de analisar do que dentes ou chifres, disse Hughes, porque os sistemas visuais têm apenas uma função: a visão. “Sabemos que é um olho da têmpora”, disse ele, então faz sentido que os filamentos de conexão sejam nervos. “Acho que isso é argumentado de forma convincente no jornal.” Por que os trilobitas precisam de tanto poder visual permanece um mistério.

As próprias imagens de raios-X foram obtidas por Wilhelm Stürmer, um radiologista profissional e paleontólogo amador da Siemens. Na década de 1970, Stormer instalou uma sonda de raios-X dentro de seu ônibus Volkswagen e desenvolveu um novo método para estudar fósseis: a paleontologia de raios-X, que lhe permitiu olhar para as rochas duras do local e tirar algumas das imagens fósseis mais complexas disso. dia.

Examinando Hunsrück Slate, uma pedreira de fósseis a uma curta distância de sua casa em Munique, Alemanha, Stürmer descobriu um mundo de criaturas fossilizadas incrustadas na rocha. Notavelmente, esses espécimes – incluindo os trilobitas facopídeos – estavam tão bem preservados que seus tecidos moles eram visíveis. Stormer e seu colaborador Jan Bergstrom observam que os trilobitas parecem ter “fibras” fósseis presas a seus olhos compostos, que eles descreveram na edição de junho de 1973 do jornal revista de escavação .

Quando Stormer mostrou essas descobertas a outros paleontólogos, Scheunemann disse, “seus colegas do mundo científico o ridicularizaram”. A sabedoria predominante na época era que os tecidos moles, como os nervos, simplesmente não ossificavam. De acordo com Scheunemann, seus críticos argumentaram que Stormer usara mal as suturas de guelras para o tecido do nervo óptico. No entanto, o radiologista permaneceu firme em suas convicções.

“Stormer acreditou em sua teoria até sua morte, cheia de amargura em 1986”, disse Scheunemann. Quase meio século depois, Scheunemann e sua equipe sentem que finalmente validaram seu trabalho.

Infelizmente, como Wilhelm Stürmer, os trilobitas vacopados não estão mais entre nós – eles se extinguiram há cerca de 358 milhões de anos no final de Período devoniano Junto com cerca de 75% da vida na Terra, Scheunemann disse. “Mas certamente não por causa de seus olhos altamente desenvolvidos e adaptáveis.”

Originalmente publicado na Live Science.