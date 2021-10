Esta dieta pode reduzir o risco de declínio cognitivo – mesmo se você já tiver sintomas

Uma tigela de couve coberta com queijo parmesão

Há uma série de considerações adicionais de saúde que surgem com a idade. Um dos mais notáveis ​​é o declínio cognitivo. Embora todos nós nos esqueçamos das coisas de vez em quando, o declínio cognitivo inclui mais do que apenas lapsos de memória temporários. Sintomas dissimulados de declínio cognitivo Pode incluir preocupação constante, falta de habilidade para encontrar palavras e um sentimento de indiferença em relação às coisas que você gostava.

O declínio cognitivo é mais comum do que você poderia esperar e afeta isso Um em cada nove adultos Felizmente, nos Estados Unidos, existem muitos deles Hábitos que podem reduzir seu risco, incluindo prestar atenção ao que está em seu prato. Um estudo recente revelou que a dieta pode ajudar a reduzir – e até prevenir – os sintomas de declínio cognitivo.

uma Um estudo recente do Rush University Medical Center Um mergulho profundo nas causas dos sintomas de declínio cognitivo, doença de Alzheimer e demência – e como uma dieta pode ajudar. O foco de seus estudos estava em Dieta da mente, uma mistura de Mediterrâneo e A dieta DASH abordagem, que visa promover a saúde do cérebro. Esse padrão alimentar prioriza grãos inteiros, verduras, vegetais, frutas vermelhas, nozes e até uma taça de vinho à noite. A dieta MIND encoraja feijão, peixe e aves a serem as proteínas primárias, com carne vermelha, manteiga e alimentos processados ​​sendo mais limitados.

O estudo acompanhou 569 participantes com 65 anos ou mais de 1997 até a morte. Cada participante completou avaliações anuais e testes cognitivos. No desenvolvimento da doença de Alzheimer, as proteínas podem ser depositadas em todo o cérebro, o que pode interferir na resolução de problemas e na cognição. Esses depósitos de proteínas levam a manifestações clínicas de demência e declínio cognitivo associado à doença de Alzheimer.

Assim que os pesquisadores estabeleceram a saúde cognitiva e os depósitos de proteínas, eles examinaram os padrões de alimentação dos participantes. A partir de 2004, eles adicionaram um questionário anual de frequência alimentar para avaliar a adesão ao padrão alimentar da dieta MIND. Eles descobriram que, independentemente do diagnóstico de Alzheimer, o grupo com maior adesão à dieta MIND tinha o menor número de sintomas de declínio cognitivo. Isso é conhecido como “flexibilidade cognitiva”.

Então o que isso quer dizer? e por que isso é importante? Essencialmente, os pesquisadores descobriram que seguir a dieta MIND não só pode reduzir a probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer e demência, mas também pode reduzir os sintomas que as pessoas experimentam – mesmo após um diagnóstico. Mais pesquisas precisam ser feitas para esclarecer o papel da dieta e os depósitos de proteínas que as doenças cognitivas podem deixar em seu cérebro, mas este estudo é encorajador para aqueles com sintomas de declínio cognitivo. Para colocar em prática, experimente Plano de refeições de um dia para promover a memória saudável.