O divisor de águas do canal da culinária portuguesa em torno de Westchester reservará uma viagem só de ida direto para a fonte.

141 East Lake St., West Harrison; 914.287.0220

Os sonhos se tornam realidade – com muito trabalho e determinação, é claro – e Aquário não é exceção a essa história. Após muitos anos de experiência a trabalhar em restaurantes portugueses em Lisboa e Nova Iorque, o proprietário Manuel Cabral abriu esta empresa portuguesa e brasileira em 1993. Aquarius oferece uma experiência verdadeiramente portuguesa, com os favoritos nacionais como galdo verde, couve, batata e uma deliciosa sopa de fatias o chouriço, o famoso enchido português não perca. O que falta ao restaurante português no meio? As sardinhas são importadas de Portugal na hora e assadas com suculentos pimentos assados. Descubra o belo Lago de Prata e desfrute destes fragmentos de Portugal.

Churrasco Ripadejo

39 Spring St., Assing; 914.941.5928

A parceria familiar portuguesa tem o nome de suas carnes ao estilo Grilsco, que são grelhadas em uma churrasqueira aberta. Aqui, Franco (frango) é o centro das atenções e satisfaz quatro anfitriões famintos por US $ 20 em uma seleção de duas páginas. Se a carne for mais rápida do que seu ritmo, coma um híbrido de café da manhã / jantar, Roubar o portugues. O prato tradicional é composto por batatas fritas portuguesas acompanhadas de ovos estrelados e bife frito acompanhado de arroz.

125 Main St., Oceaning; 914.944.9205

Os amantes do peixe-gato (mais conhecidos como amantes do Bagalhu) conhecem o paradeiro de Toka. O Restaurante Oceans faz tudo; Faz-te fritar, assar, ferver e cozinhar o peixe nacional de Portugal para satisfazer as tuas esperanças e sonhos de bagre. No entanto, a redução em grande escala é obrigatória Boiling Got, Bolinhas de bagre bem fritas e crocantes, porque qual não é a melhor? Trate o seu AV(Avó) Uma refeição fantástica e que cative as suas papilas gustativas à medida que aprende a respeitar o gato português que ama.

234 N Bedford Art, MT Kisco; 914.666.2466

Não consegue decidir em que ranger os dentes? Não se preocupe, La Camelia oferece cozinha portuguesa clássica ao estilo das tapas, para que possa jantar em mais de um prato maravilhoso. Considerar cGostaria de moçambique, Adicione um pouco de tempero ao paladar, cubra com camarão grelhado. Para uma mordida de carne de dar água na boca, vá com a chama celestial Azeda frita, Consumirá o aroma encantador em questão de segundos. Uma bela casa de campo europeia oferece uma ótima experiência gastronômica para explorar seus sabores ibéricos favoritos.

Lucidas Restaurante

6 Village Ave Unit 101, Mt Vernon; 914.664.2131

Como o restaurante oferece uma lista de novas especialidades deliciosas todos os dias, você não pode permitir mais visitas a Luciadas. Venha para Especiais do dia E fica Especiais para casa, Com favoritos portugueses Frango Assado (Frango frito). Impressione seus amigos portugueses Galpões, Galpões de patos propriedade da costa galega. Esses galpões semelhantes a vapor são complementos perfeitos para sopas e refrigerantes, ou podem ser abertos, descascados e comidos na hora.

44 Orchard St., Yonkers; 914.969.9128

O Dress Chavez serve cozinha portuguesa e espanhola há mais de 30 anos, consolidando-se como uma joia local em YO. Preencha os clássicos: Bakalhu assado, Saryo e bife com casca. Dica Profissional: O Belha Dinner for Two é uma ótima área para jantares para compartilhar conversas, frutos do mar e o delicioso arroz amarelo.