Equipes com Astara para Aiways Espanha e Portugal

O fabricante chinês Aiways fez parceria com a Astara para vender seus SUVs elétricos na Espanha e em Portugal. Os compradores espanhóis e portugueses podem solicitar a bateria elétrica Aiways U5 online ou na concessionária a partir do primeiro trimestre de 2022.

O Aiways U5 vende atualmente em seis países europeus: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Itália e Holanda. Há poucos dias, a Aiways assinou um acordo de parceria com a Alcomotive para distribuição exclusiva Parceiro da SuiçaE. Lá, em países como Espanha e Portugal, as vendas devem começar em 2022.

“Estamos construindo de forma silenciosa, mas segura, uma presença significativa em toda a Europa, trabalhando com alguns parceiros com visão de futuro em cada um de nossos mercados”, disse Alex Close, vice-presidente administrativo de operações no exterior da Aiways. “Usaremos esse impulso não apenas em outros países, mas também em novos produtos para maior desenvolvimento e expansão. A partir do próximo ano, com o U6 SUV-Coupé, levaremos o novo modelo Aiways para as ruas e mercados todos os anos.

Astara opera como Grupo Berkeley e é uma empresa global com presença em 14 países. A empresa oferece um portfólio diversificado de produtos e soluções de mobilidade para compra e assinatura, com claro foco no desenvolvimento com B2B, B2C e novos canais digitais.

“Há um grande potencial para um SUV elétrico inovador e de alta qualidade na Espanha e em Portugal – e o Aiways U5 é o competidor perfeito”, disse o CEO da Astara, Jorge Navea. “Estamos entusiasmados em adicionar a marca Aiways ao nosso portfólio e este é o momento perfeito para apresentar os veículos elétricos da Aiways a um público mais amplo.”

Depois do lançamento U6 No próximo ano, um novo modelo elétrico será introduzido na Europa todos os anos. No entanto, Aiways ainda não anunciou o que acontecerá depois do U6.

