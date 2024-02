Entrega Orion Portuguesa

No dia 9 de fevereiro de 2024, o primeiro ex-Marinefleeger (GN, Marinha Alemã) P-3C Orion foi entregue a Portugal com a série 24817 (ex 60+08, ex MLD 312, c/n). 5776) e Indicativo de chamada AFP77.

A 30 de agosto de 2023, o Conselho de Ministros português anunciou que a Força Aérea Portuguesa (FAP, Força Aérea Portuguesa) Compre seis ex-Marineflieger P-3C Orions. Além da aeronave, o pacote inclui conjuntos de atualização de meia-vida (MLU), componentes, equipamentos de suporte e bancadas de testes, além de simuladores de voo e procedimentos táticos.

De acordo com Grupo de Pesquisa P-3 Orion Holanda A Portugal Airlines confirmou que cinco dos seus Orions foram adquiridos para mantê-los no ar, pelo que muito provavelmente serão desmantelados para troca de peças sobressalentes. Aeronaves com séries portuguesas atribuídas: 24812 (ex. 60+03), 24813 (ex. 60+04), 24814 (ex. 60+05), 24815 (ex. 60+06), 24816 (ex. 60+07) e 2481 (ex. 60+) 08).

Um dia antes, Orion havia feito uma missão de teste local (Indicativo de chamada AFP76) fotografado por Saska Jussen em Nordholz. Segundo observadores locais, o segundo voo será entregue em quatro semanas.

Crédito da foto: Sascha Jussen