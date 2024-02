Empresas fazem de 2024 o ano da redução de custos

Em meados de Fevereiro, mais de três quartos das empresas do S&P 500 reportaram resultados do quarto trimestre, com os lucros a ultrapassarem significativamente as receitas. Os lucros do trimestre, medidos por um grupo de empresas do S&P 500, estão a caminho de aumentar cerca de 10%. No entanto, as receitas aumentaram uns modestos 3,4%.

Mas os cortes de custos revelados apenas nas primeiras semanas do ano valem dezenas de milhares de empregos e milhares de milhões de dólares. Em Janeiro, as empresas norte-americanas anunciaram 82.307 cortes de empregos, mais do dobro do número de Dezembro, embora ainda tenham diminuído 20% em relação ao ano anterior, segundo a Challenger e a Gray and Christmas.

Existem algumas exceções à recente onda de cortes de custos: por exemplo, o Walmart disse no mês passado que construiria ou converteria mais de 150 lojas nos próximos cinco anos, além de investir mais de US$ 9 bilhões para modernizar muitas de suas lojas existentes. . Lojas.

Até a Chipotle, que reportou um aumento no tráfego e nas vendas nos seus restaurantes no último trimestre reportado, está à procura de maior produtividade testando um robô para colher abacates chamado Autocado, que reduz o tempo necessário para fazer guacamole. Ele também está testando outro robô que pode preparar burritos e saladas. Os robôs, se expandidos para outras lojas, poderão ajudar a reduzir custos, reduzindo o desperdício de alimentos ou reduzindo o número de trabalhadores necessários para estas tarefas.

Muitas das maiores montadoras do país, como a General Motors e a Ford Motor Co., cortaram bilhões de dólares em gastos ao reduzir ou adiar investimentos em veículos totalmente elétricos. Empresas sediadas nos EUA e outras, como a Stellantis sediada nos Países Baixos, reduziram recentemente o número de funcionários e a folha de pagamento através de aquisições voluntárias ou demissões.

Alguns cortes chegam até à frente da cabine. A United Airlines, que também reportou lucros em 2023, disse no início deste ano que ofereceria refeições de primeira classe apenas em voos com mais de 900 milhas, acima das 800 milhas anteriores. “Em voos entre 301 e 900 milhas, os clientes da United First podem esperar a oferta de uma cesta de lanches premium”, de acordo com uma postagem interna.

Warner Bros. A Discovery está reduzindo gastos com conteúdo e número de funcionários como parte do… 4 bilhões de dólares Na economia total de custos com a fusão da Discovery e da WarnerMedia. A Disney prometeu inicialmente cortar custos no valor de 5,5 mil milhões de dólares em 2023, apoiado por despedimentos de 7.000 funcionários. Desde então, a empresa aumentou as suas promessas de poupança para 7,5 mil milhões de dólares, e os executivos observaram no seu relatório de lucros trimestrais de 7 de fevereiro que pode exceder Este objetivo.

As demissões em tecnologia não foram contidas. A UPS cortará 12 mil empregos, economizando US$ 1 bilhão para a empresa, disse a CEO Carol Toomey no final do mês passado, citando a queda na demanda. Muitas das maiores empresas de varejo, mídia e entretenimento também anunciaram reduções na força de trabalho, entre outras reduções.

A redução refletiu-se em toda a indústria tecnológica, com as empresas a seguirem os passos dos meta cortes de 2023, que muitos analistas atribuem ter ajudado o gigante das redes sociais a recuperar de um difícil 2022. O CEO Mark Zuckerberg classificou 2023 como um “ano de eficiência” para a empresa-mãe. Facebook e Instagram, uma vez que reduziram o tamanho das suas forças de trabalho e se comprometeram a continuar a sua abordagem mais enxuta.

Especialistas do setor atribuíram alguns dos cortes recentes às empresas que recuperaram o fôlego – e observaram mais de perto como operam – após um período incomum de quatro anos devido à pandemia e suas consequências.

Os últimos anos têm sido caracterizados por incompatibilidades entre oferta e procura quando se trata de bens, serviços e até de trabalhadores, disse Daco, da EY.

Os clientes fizeram compras, alimentados por incentivos governamentais e menores gastos relacionados à experiência. As companhias aéreas viram a procura desaparecer e depois aumentar dramaticamente. As empresas dispensaram trabalhadores no início da pandemia e depois tiveram dificuldades para preencher empregos.

Ele disse que espera que as empresas este ano “busquem o equilíbrio”.

“Vemos o reequilíbrio acontecendo nos mercados de trabalho e de capitais”, disse ele. “Este processo de reequilíbrio continuará e conduzirá gradualmente a um ambiente mais sustentável, caracterizado por uma inflação mais baixa, taxas de juro mais baixas e talvez um crescimento ligeiramente mais lento.”

Por exemplo, a indústria automóvel enfrentou um problema de oferta durante a maior parte da pandemia de Covid, mas agora enfrenta um potencial problema de procura. Os estoques de veículos novos estão disparando – ultrapassando 2,5 milhões de unidades e um fornecimento de 71 dias até o final de 2023, um aumento de 57% ano após ano, de acordo com a Cox Automotive – forçando as montadoras a oferecer mais descontos em um esforço para retirar carros e caminhões do mercado. lote da concessionária. .

As montadoras também enfrentam uma adoção mais lenta do que o esperado de veículos elétricos.

David Silverman, analista de varejo da Fitch Ratings, disse que as empresas estão “se sentindo um pouco pesadas à medida que o crescimento das vendas se modera e talvez caia”.

Os cortes de custos na UPS, Hasbro e Levi's vieram na esteira da queda nas vendas no trimestre fiscal mais recente. A Macy's, que divulga resultados no final deste mês, disse esperar que as vendas nas mesmas lojas diminuam, e há evidências iniciais de que poderá compensar: os consumidores reduziram os gastos em Janeiro, com as vendas a retalho a caírem 0,8%, mais do que os economistas esperavam. De acordo com os últimos dados federais.

A maioria dos grandes varejistas, incluindo Walmart, Target e Home Depot, divulgarão lucros nas próximas semanas.

A agência de classificação de crédito Fitch disse que não espera que a economia dos EUA caminhe em direção a uma recessão, mas espera um declínio contínuo nos gastos discricionários.

“Parte da decisão das empresas de reduzir a sua estrutura de despesas está em linha com as suas opiniões de que 2024 pode não ser um grande ano do ponto de vista de um maior crescimento”, disse Silverman.

Além disso, as empresas tiveram de encontrar dinheiro para financiar investimentos em tecnologias mais recentes, como infraestruturas que apoiam o comércio eletrónico, uma cadeia de abastecimento flexível ou investimentos em inteligência artificial, acrescentou.