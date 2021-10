Emirates News Agency – Rasht Al Kamsi de Abu Dhabi vence o terceiro título mundial de F2 em Portugal

VILA VELHA DE RODAO, PORTUGAL, 17 de outubro de 2021 (WAM) – A equipe Rashet Al Kemsi de Abu Dhabi conquistou hoje o seu terceiro título do Campeonato Mundial de F2 da UIM com uma vitória decisiva no Grande Prêmio de Portugal.

Partindo da posição polar, o brilhante piloto dos Emirados Vila Velha de Radio dominou completamente a última rodada da série, comandando o atual campeão mundial Duarte Benavende em 8.686 segundos.

Esta é a quarta vitória consecutiva de Al Gamsi em Grandes Prêmios em Portugal e seu segundo título mundial nesta temporada após sua vitória no campeonato de enduro em julho na Polônia.

Guido Capellini, a lenda italiana do barco a motor, ganhou 13 títulos mundiais desde que assumiu o comando da equipe de Abu Dhabi em fevereiro de 2015.

Mansour al-Mansouri, outro membro da equipe que conquistou o título de enduro há três meses, teve a infelicidade de ser deixado de fora da corrida após 18 rodadas, mas mostrou que pode se tornar uma força real com Abu Dhabi em sua primeira temporada.

Al Khemsi fez uma jogada decisiva ao derrotar Portugal na final em Ripaturo, uma semana antes, a dois pontos do campeonato da Lituânia Edgar Riapko.

Isso significa que a vitória de hoje garante outra coroa F2 para os campeões de 2017 e 2019, e Al Kamzi reforçou suas chances na segunda pole position consecutiva ontem, enquanto Riabko se classificou para o 11º lugar, efetivamente terminando seu desafio.

Desde o início do curso de 1.577m do Rio Dagas hoje, Al Kemsi fez uma aparição em sua própria classe, levando a uma vantagem imediata e em um ponto tendo uma grande vantagem sobre Benavende em 13 segundos.

O português terminou em segundo no campeonato, à frente de Riapko, que foi oitavo naquele dia.

O ex-campeão de F1H2O dez vezes Capellini, comemorado quando ele terminou com o Al Camsi, teve um grande impacto na Copa das Nações e campeão mundial de F4-S e outros pilotos emiratenses na equipe.

Nunca foi mais claro do que Alchemy com seu primo, o veterano da F1H2O Thani Al Khemsi e Mansouri, que alcançou a segunda vitória consecutiva da equipe no World Tolerance no início da temporada.

Rasheed Al Dyer, Majeed Al Mansouri, Rasheed Al Remidi e Mohammed Al Mehrbi, todas as outras equipes dos Emirados, terminaram em segundo lugar no campeonato.

Mais três títulos mundiais de corrida de Powerboat chegaram ao Abu Dhabi International Maritime Sports Club antes do final da atual temporada.

O principal jogador e atual campeão Shawn Toronto está à vista dos pilotos e do campeonato de equipes no ranking UIM F1H2O depois que Dhani Al Kemsi venceu sua primeira rodada na Itália.

Torrente fará parceria com Faleh Al Mansoori em um esforço para reconquistar o Campeonato Mundial UIM XCAT no Grande Prêmio de Fujairah de 29 de novembro a 4 de dezembro.