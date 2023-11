Emirates assina 90 aeronaves 777X para início do Dubai Airshow

DUBAI (Reuters) – As companhias aéreas do Oriente Médio parecem prestes a encomendar dezenas de bilhões de dólares em jatos de longo curso quando o Dubai Air Show for inaugurado na segunda-feira, com a Emirates renovando sua confiança no atrasado Boeing 777X enquanto enfrenta nova concorrência. dos rivais. Como a Turkish Airlines.

Espera-se que a companhia aérea anfitriã Emirates e a companhia aérea irmã Flydubai deixem a sua marca logo no segundo maior evento de aviação do mundo, apesar das preocupações com o declínio do sector de viagens economicamente importante devido à guerra em Gaza, disseram fontes da indústria da aviação.

Isso inclui um novo pedido de 90 aeronaves Boeing 777X, disseram eles, representando um grande impulso para um programa atormentado pela incerteza contínua sobre o cronograma da maior aeronave bimotora do mundo, atualmente esperada para 2025, após um atraso de cinco anos.

Especialistas disseram que a ordem de licitação, potencialmente avaliada em quase US$ 40 bilhões a preços de tabela, dependendo do submodelo escolhido, estabeleceria uma referência contra a concorrência emergente da Arábia Saudita e os planos ambiciosos das companhias aéreas da Turquia e da Índia.

Emirates e Boeing não quiseram comentar.

Um pedido paralelo da Emirates Airlines para aeronaves concorrentes Airbus A350 parece estar em espera, já que as negociações de última hora se concentraram nos termos de um acordo de motores com a Rolls-Royce, disseram fontes da indústria da aviação. Nenhuma das empresas concordou em comentar.

A procura dos maiores aviões do setor que dominam os aeroportos da região está a aumentar, após uma prolongada recessão cíclica seguida pelo impacto negativo da COVID-19 nas viagens de longo curso.

Autoridades da indústria estimam que as companhias aéreas de todo o mundo estão negociando nos bastidores a compra de cerca de 700 a 800 novos aviões, incluindo 200 a 300 dos maiores do mundo, à medida que atualizam os planos de substituição de frota que foram arquivados durante a pandemia.

Quantas destas propostas serão concretizadas a tempo antes do evento, que terá lugar de 13 a 17 de Novembro, depende do estado das negociações e da competição pelos holofotes, uma vez que os grupos do Golfo enfrentam um círculo de competição cada vez maior.

A Turkish Airlines (THYAO.IS) entrou na agenda do programa no sábado, depois que a agência de notícias estatal Anadolu anunciou que estava em negociações para comprar até 355 aeronaves Airbus.

Fontes da indústria disseram que a companhia aérea pode anunciar pelo menos parte do acordo na segunda-feira. A empresa disse que estava em negociações para comprar até 600 aviões no total, divididos entre Airbus e Boeing.

Uma fonte no Médio Oriente descreveu a possibilidade de uma ordem turca como um “passo ousado” vindo no quintal dos rivais do Golfo.

Menos reservas

A Flydubai, que opera os jatos de médio alcance 737 MAX da Boeing, deverá encomendar mais aviões na segunda-feira, disseram fontes. A companhia aérea não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

No entanto, outras fontes disseram que a especulação sobre uma grande encomenda de Dubai para aeronaves de fuselagem estreita do mais novo player da região, a Riyadh Airline da Arábia Saudita, já em Dubai, era prematura.

A companhia aérea, que sugeriu uma decisão nas próximas semanas, não quis comentar.

A Emirates é a maior usuária mundial de aeronaves de fuselagem larga, incluindo o gigante Airbus A380 e a geração atual do Boeing 777. Ela disse publicamente que está considerando mais pedidos do 777X atualizado, bem como dos menores Airbus A350 e Boeing 787.

Destas aeronaves, é improvável que o 787 seja oferecido imediatamente.

Pessoas familiarizadas com o inovador jato 777X disseram que os riscos tendem a novos atrasos, à medida que a Boeing avalia primeiro o impacto de regras de certificação mais rígidas em outros projetos. A Boeing disse na sexta-feira que não houve alteração em seu horário de voo.

O Dubai organiza o concurso de aviação de dois em dois anos, tendo como pano de fundo a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, o que levou ao aumento da procura de armas e ao encerramento do espaço aéreo, tornando os voos mais longos e mais caros para algumas companhias aéreas.

A empresa de análise de viagens ForwardKeys disse na sexta-feira que as reservas de voos diminuíram em todo o mundo desde 7 de outubro.

Ela disse que as reservas para o Oriente Médio diminuíram 26%.

“Há provas estatísticas suficientes, pelo menos a curto prazo, para mostrar que houve um declínio significativo nas vendas de bilhetes na região”, disse Daniel Silk, diretor da consultoria política Futures, com sede na Cidade do Cabo.

Analistas disseram que a guerra em Gaza provavelmente aumentará a demanda por armas, além do aumento que o país testemunhou nos últimos 18 meses, à medida que os Estados Unidos e seus aliados rearmam a Ucrânia contra a Rússia. No entanto, espera-se que haja alguns negócios importantes de armas no show.

(Reportagem de Tim Heffer, Alexander Cornwell e Bisha Majid; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Hugh Lawson, Lisa Shoemaker e Shri Navaratnam

