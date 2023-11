A minivan EM90 “sala de estar em movimento” da Volvo tem até 450 milhas de autonomia EV

Ele tem A primeira minivan totalmente elétrica, orientada para o conforto. Tanto que a marca descreve o EM90 como uma “sala de estar móvel”. Embora viajar de pijama possa ser bastante confortável, a Volvo está apresentando o carro elétrico como uma opção para quem deseja um espaço onde também possa trabalhar.

O EM90 está equipado com isolamento acústico e tecnologia de cancelamento de ruído da estrada, enquanto a Volvo afirma que a suspensão pneumática de duplo braço e os pneus silenciosos proporcionarão ao motorista e aos passageiros uma viagem tranquila. Se funcionar como prometido, você poderá aproveitar ao máximo seu sistema de som Bowers & Wilkins de 21 alto-falantes.

Junto com uma tela de infoentretenimento de 15,4 polegadas para o motorista, há uma tela HD de 15,6 polegadas montada no teto, na qual você pode assistir a programas e filmes de seu telefone. Conecte uma câmera compatível e a tela poderá ser usada para fazer videochamadas. A conectividade 5G também será útil para usuários com mentalidade empresarial.

Muitas das funções do EM90 podem ser controladas com a sua voz, incluindo som e iluminação interior. Através de um comando de voz ou pressionando um botão, as telas, assentos, janelas, ar condicionado e iluminação do carro podem ser ajustados para uso em um teatro ou sala de conferências – ou até mesmo em um quarto para os bancos traseiros, diz a Volvo.

Se o EM90 parece familiar, é porque é baseado no 009 da Zeekr, marca irmã da Volvo. apontando para. Possui um motor elétrico de 200 quilowatts que pode acelerar de 0 a 100 quilômetros por hora (62,1 mph) em 8,3 segundos. O carro elétrico possui uma bateria de 116 kWh (com suporte para carregamento bidirecional) que a Volvo afirma poder carregar de 10 a 80 por cento em menos de 30 minutos.

Além de tudo isso, o EM90 tem um alcance impressionante, pelo menos no papel. A Volvo afirma que tem um alcance de até 738 quilômetros (459 milhas) com base no ciclo de testes CLTC da China. O carro estará disponível inicialmente apenas na China e seu preço começará em torno de US$ 114 mil. Não está claro se o carro elétrico chegará a outro lugar.