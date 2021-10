Emails de Jon Gruden: DeMaurice Smith questiona se o preconceito racial está incluído nas mensagens

DeMaurice Smith, CEO da NFL Players Association, está curioso para saber o que mais está no monte de e-mails coletados como parte da investigação da liga sobre Time de futebol de Washington.

Smith disse quarta-feira durante sua aparição em na ESPN O podcast “A hora certa com Bomani Jones” questiona se poderia haver evidências de que as decisões de contratação foram feitas com base na cor da pele do candidato.

“O que me preocupa – há correspondência de que as equipes tomam decisões sobre os treinadores com base na cor de sua pele? Eles são ativamente hostis aos jogadores que optaram por se identificar de maneiras diferentes? Eles estão denegrindo as pessoas? Com ​​base na orientação sexual ou identidade religiosa? ”, disse ele.

Os comentários de Smith vieram depois que Jon Gruden renunciou ao cargo de técnico do Las Vegas Raiders, após mais vazamentos de sua correspondência com o ex-presidente de Washington, Bruce Allen, e outros indivíduos de alto escalão. Foi revelado na sexta-feira que um e-mail que Gruden enviou a Allen usando uma metáfora racial para descrever Smith.

Email para Jon Gruden: A NFL foi chamada para divulgar as conclusões da investigação de Washington

Smith disse no podcast que espera que as palavras da liga e do sindicato dos jogadores correspondam às suas ações no que diz respeito aos esforços de justiça social.

“Seria bom para o nosso jogo e para o nosso negócio – tanto para a liga quanto para a federação – decidir que iríamos tomar o canto. E falamos sobre diversidade, falamos sobre inclusão, durante anos. Como vamos para o “Encurralar e realmente combinar as ações com as nossas palavras? E quando vamos começar a responsabilizar as pessoas por subirem ao nível A que consideramos ser o padrão aceitável de interação humana justa?”, disse Smith.

Groden renunciou na segunda-feira à noite depois que mais e-mails anti-gay e misóginos foram publicados no New York Times. Smith disse EUA hoje O sindicato pretende fazer uma petição para a liberação dos 650.000 e-mails restantes da investigação.

“Tivemos contato com a liga e a NFLPA planeja solicitar a liberação do restante dos e-mails da NFL”, disse Smith.