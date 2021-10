Keri Irving quebra o silêncio ao falar sobre aposentadoria, mandato de vacina

Falando pela primeira vez desde que decidi usar redes Eles não vão entendê-lo como um jogador de meio período Nesta temporada, devido à sua recusa em receber a vacina COVID-19, Kyrie Irving deixou claro que não se aposentará.

Fora isso, o pensamento e o status do armador do Nets para a temporada permaneceram nebulosos enquanto ele tentava explicar por que não havia sido vacinado, o que o manterá fora de campo no futuro próximo.

“É realista estar em Nova York, para estar no time, tenho que ser vacinado”, disse Irving na quarta-feira à noite em uma sessão de 20 minutos no Instagram Live que atraiu mais de 100.000 espectadores. “Eu escolhi não ser vacinado. Essa foi minha escolha. Eu pediria a todos vocês que apenas respeitassem essa escolha.

“Eu continuo naquilo em que acredito”, disse Irving, “não se trata de ser anti-fax ou estar de um lado ou do outro. É sobre o que é bom para mim. Ainda não tenho certeza sobre muitas coisas . E está tudo bem. Se você vai ficar diabólico sobre ter mais perguntas e tomar meu tempo para tomar uma decisão na minha vida, é exatamente isso que é. “

Os regulamentos de vacinação da cidade de Nova York proíbem Irving de jogar jogos em casa no Barclays Center devido à sua condição não imune. A equipe deu um passo à frente na terça-feira, com o gerente geral Sean Marks anunciando que Irving não jogaria ou treinaria para a equipe, em casa ou na estrada, “até que ele seja elegível para ser um participante pleno” – o que significa que ele será vacinado ou trocado localmente estados.

“O que você faria se se sentisse desconfortável ao entrar na temporada que prometeu que obteria isenções ou não teria que ser vacinado?” Irving disse. “Isso não foi um problema antes do início da temporada. Não era algo que eu esperava que viesse enquanto me preparava para isso.”

Não está claro se Irving solicitou uma isenção. O atacante do Warriors, Andrew Wiggins, teve recentemente negada uma isenção religiosa antes de ser vacinado para poder jogar uma programação completa.

Na quarta-feira, o número de mortos do COVID-19 atingiu mais de 700.000 nos Estados Unidos. As vacinas demonstraram prevenir a mortalidade e a hospitalização em grande medida.

“Acabamos de sair de uma das epidemias mais loucas de todos os tempos e você está me dizendo para pensar racionalmente?” Irving disse. “Quantas pessoas realmente pensam racionalmente?”

Espera-se que Irving perca mais de US $ 15,5 milhões nesta temporada se não jogar em casa devido ao problema da vacina.

“Não se trata de dinheiro, baby”, disse Irving. “É sobre escolher o que é melhor para você. Você acha que eu realmente quero perder dinheiro? Você acha que eu realmente quero desistir do meu sonho de perseguir um campeonato? Você acha que eu realmente só quero desistir do meu emprego? Você acho que realmente quero ficar em casa e não perseguir as coisas com meus colegas de equipe com quem pude crescer, aprender? … Você acha que quero desistir do meu sustento por causa de um mandato? Não tem moradia? Porque eu não estou vacinado? Vamos, não vou ser usado como uma pessoa nesta agenda.

“Não se trata de redes. Não se trata de organização. Não é sobre a NBA. Não é uma política. Não é nada que eu especifique com precisão. Tudo se resume à liberdade do que eu quero fazer. ”

Antes da quarta-feira, Irving não tinha falado publicamente desde o dia da mídia dos Nets em 27 de setembro. Ele pediu repetidamente por privacidade no momento quando questionado sobre seu estado de vacinação e sua disponibilidade para jogar.

Mas Irving, que admitiu anteriormente ter dito “algumas das coisas mais idiotas da minha vida”, falou novamente na quarta-feira, alegando “ajudar seus semelhantes a entender que têm uma escolha”. Ele disse que apoiou pessoas que perderam seus empregos para vacinar mandatos, enquanto insistia que ele “está do meu lado em tudo isso”.