Em 2023, a Nintendo esqueceu Waluigi

2023 foi bom. Havia algo errado com os sentimentos. E agora eu sei o que tornou o ano tão ruim: a Nintendo esqueceu Waluigi.

você sabe, Waluigi: Um sósia de Luigi alto, magro e malvado. Como o malvado e fedorento imitador de Mario, Wario, na maioria dos jogos da Nintendo, Waluigi é apresentado como um encrenqueiro desonesto e traiçoeiro. Personalidade estranha Apareceu pela primeira vez em 2000 Mário tênis No Nintendo 64Ele foi criado como parceiro de Wario. Nas últimas duas décadas, ele apareceu em pelo menos um jogo da Nintendo todos os anos, às vezes como personagem jogável, às vezes como personagem secundário. Mas algo deve ter acontecido no ano passado, já que a Nintendo aparentemente se esqueceu de incluir o personagem alienígena favorito da internet em qualquer um de seus jogos, dando-nos o primeiro ano sem Waluigi desde o início do personagem popular.

Em 2 de janeiro, esta trivialidade horrível foi número um Foi descoberto e compartilhado no Twitter (Ou X ou o que quer que seja, quem se importa) Pelas pessoas que dirigem o Super Mario Wiki.

Conforme descrito no extenso fan wiki, Waluigi apareceu como personagem jogável ou participação especial em pelo menos um jogo da Nintendo todos os anos desde 2000. Como Old Faithful, Waluigi tem estado previsivelmente presente todos os anos, mesmo que outros personagens como Mario obtenham o maior faturamento. Não importa. Waluigi é um verdadeiro profissional que se preocupa com seus fãs e com seu trabalho.

Mas em 2023, algo aconteceu A sequência de 22 anos foi quebrada. A última aparição de Waluigi foi em 2022 Mario Strikers: Liga de Batalha.

Kotaku Entrei em contato com a Nintendo sobre esse erro crítico.

Honestamente, deveríamos ter esperado isso. Claro, os fãs adoram Waluigi—As pessoas até realizaram festas de despedida de solteira com o tema do personagem--Mas a Nintendo sempre pareceu menos apaixonada pelos nossos produtos Esquisitão favorito.

Caso em questão: estamos em 2024 e a Nintendo ainda não lançou um videogame estrelado por Waluigi. (era para Um jogo em flash baseado na web estrelado por Waluigi(Mas sua existência é discutível.) Claro, estou feliz Peach ganha seu próprio jogo este ano. isso é legal. Mas talvez então a Nintendo possa compensar o esquecimento de Waluigi em 2023, dando ao homem seu próprio jogo. ele merece. Inferno, todos nós merecemos agora que chegamos a 2023.

