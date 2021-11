Eagles assina TJ Edwards para extensão de contrato de um ano

o Philadelphia Eagles O quarterback TJ Edwards assinou uma extensão de contrato de um ano até 2022 na manhã de segunda-feira, de acordo com um anúncio oficial da equipe. O negócio está avaliado em até $ 3,2 milhões com $ 2,15 milhões totalmente garantidos, por Ian Rapoport.

Edwards se junta a Dallas Godert e Avonte Maddox como novos jogadores para os Eagles. Enquanto Goedert e Maddox foram escolhidos no draft de 2018, Edwards assinou com Philly como um agente novato livre que está desocupado após 2019 Projeto NFL. Como tal, é designado para ser um específico Agente livre após a temporada de 2021. Os Eagles poderiam ter optado por não prorrogar Edwards e usar uma das seguintes ofertas RFA nele:

Se os Eagles tivessem usado a oferta mais barata, outro time teria sido capaz de assinar uma folha de oferta para ele tentar mantê-lo longe da Filadélfia. Essa extensão parece ser um meio-termo, permitindo que Edwards obtivesse o que poderia ter obtido pelo menos com o lance mais baixo e talvez cerca de outro milhão de dólares.

Edwards vem de seu melhor jogo da temporada. em uma vitória New Orleans Saints, Philly liderou no total de tackles com 10 (incluindo um para uma derrota), mais uma interceptação precoce e dois passes defensivos.

Edwards é o 22º melhor linebacker no Pro Football Focus nesta temporada. Ele é o sexto melhor meio-campista desde a Semana 8, uma época em que os Eagles aumentaram dramaticamente seu tempo de jogo. Até o momento, ele tem se mostrado um jogador destacado desta equipe. E este foi um desenvolvimento muito necessário, dada a forma como os jogadores do Philly em geral lutam há muito tempo. Edwards é forte no apoio à corrida e seus instintos ajudam a compensar as limitações atléticas. Seus companheiros elogiaram sua habilidade de estabelecer defesas e liderança de um ponto da MLB.

Edwards tem a chance de jogar por um longo prazo com os Eagles depois de 2022 se continuar a jogar bem neste ano e na próxima temporada.