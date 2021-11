A vitória do Rangers não muda o problema de Alex Georgiev

Assim, os Guardiões puderam sair do parque no domingo à noite, tendo encontrado outra maneira de vencer em uma temporada repleta de vitórias um tanto desconcertantes. Desta vez era Ryan Lindgren – bem, é claro – com o último batedor bipando com 0,07 sobrando no relógio para levantar The Blues para uma vitória confusa por 5-4 sobre os Sabres.

Mas mesmo ao aumentar o recorde para 11-4-3, os Rangers enfrentam um problema sério que provavelmente precisa ser resolvido de uma forma ou de outra em breve.

Porque enquanto as camisas azuis se mantiveram firmes nesta partida, com gols de Chris Kreider (sim, outro gol), Kabu Kaku (sim, mais um), Jacob Tropa, Candre Miller e Lindgren, também representou outro jogo envolvendo Alex Georgiev. . Ele marcou um gol abaixo da média até ser substituído por Igor Shesterkin, depois de permitir quatro gols em 18 chutes em dois períodos.

“A decisão do treinador”, disse Gerard Gallant, o treinador, quando questionado sobre o motivo da mudança na rede.

Essa ligação foi clara. Georgiev tem lutado com a bola e o momento, assim como tem feito desde o início, não apenas nesta temporada, mas no ano passado. Razões menos óbvias para a decisão de Gallant de dar o início ao No. 40 foram no meio de um período em que representou o único jogo do clube em cinco dias.

Alexander Georgiev carvão de jason

Poderia ser uma tentativa de exibir o russo na espada, que sofre de todos os tipos de problemas de direção do gol? Nesse caso, vamos enquadrar isso como ideias questionáveis ​​que deram errado.

E há algo errado com Georgiev. Corte com seu estilo. Eles quebraram sua confiança. O percentual de 0,858 de Georgiev salvou cinco partidas em último lugar na NHL entre 52 goleiros com pelo menos 250 minutos. Os Rangers nunca sabem quando o jogador de 25 anos salvará. É um caminho impossível de morrer.

Isso é algo novo para o Rangers, que não teve nenhum problema com o goleiro, além de algumas colocações nas últimas uma ou duas temporadas para Henrik Lundqvist, desde a introdução em 2005-2006 do capacete e do Rei da Suécia. Na verdade, a camisa azul não tinha goleiro, e o percentual de defesa foi inferior ao de 0,852 de Steve Vallett em seis jogos em 2009-10.

Não há problema com o No. 1 usando o No. 31. Shesterkin, no topo de seu jogo, parou todos os quatro chutes que enfrentou nesta partida, enquanto o Rangers tirava o controle do sabre, controlando os últimos 20 minutos mesmo que demorasse 19:59:03 para marcar o alvo do intervalo.

Mas os Rangers querem a mansão de Shesterkin em algum lugar na faixa inicial de 60-64. Eles não podem ter um goleiro que permite 1,5 gols em cada 10 chutes para fazer o resto das missões. Eles simplesmente não podem.





Georgiev, insatisfeito com seu status de reserva de Shesterkin, queria sair por um tempo, mesmo que não tivesse pedido formalmente o gerente geral Chris Drury para negociá-lo. Blueshirts disponibilizou Georgiev durante o verão, mas ela nunca conseguiu mais do que uma mordidela. Agora, eles podem não entender isso.

Não está claro se a hierarquia – neste caso, que incluiria o treinador de goleiros Benoit Allier – acredita que Adam Huska, de 24 anos, estará pronto para ingressar na Liga Nacional de Hóquei. Huska, a 184ª escolha do draft de 2015 que então jogou pela UConn, tem números impressionantes para o Wolf Pack, marcando uma defesa de 0,938 e 1,81 GAA.

Igor Shesterkin repele. Getty Images

Mas esta é uma pequena amostra do reflexo do goleiro, que disputou apenas cinco partidas. Keith Kinkaid marcou uma defesa de 0,918 e 2,55 GAA enquanto ia 8-1-1, mas seu trabalho com os Blueshirts na última temporada não tende a inspirar confiança.

Georgiev, um agente livre restrito suspenso com direitos de arbitragem, detém US $ 2,425 milhões, que é o preço do backup. É possível – é possível – ele pode acabar com as concessões se os Rangers decidirem fazer a mudança. Mas a reivindicação de Georgiev deixará o clube como um novato para trás de Shesterkin. Isso não seria perfeito

Então, novamente, Cam Talbot era um novato quando foi promovido para ocupar o lugar do veterano reserva Martin Peron, atrás de Lundqvist no início de 2013-14. Funcionou. Mais uma vez, porém, certamente envolveria um grande risco por parte dos Rangers conceder a Georgiev. O problema é que dar a ele uma vantagem inicial tornou-se um risco igualmente grande.