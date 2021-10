Dylan Lee, do Atlanta Braves, faz história ao iniciar sua primeira carreira no Campeonato Mundial, com 15 estádios

Atlanta – Dylan Lee Ele entrou no Atlanta Braves por volta das 14h do sábado e foi chamado ao escritório do gerente Brian Snicker.

O jogador de 27 anos foi informado que começaria seu primeiro grande torneio em seis horas.

no campeonato mundial.

“Claro que fiquei chocado”, disse-me ele.

Lee durou apenas 15 quadras para os jovens do Braves na vitória por 3 a 2 sobre o Houston Astros. Atlanta lidera por 3-1 no campeonato mundial.

2 relacionados

O primeiro jogador da liga principal nunca apareceu em uma World Series. Lee enfrentou quatro rebatedores e permitiu uma corrida enquanto fora de um, a menor seqüência inicial desde David Wells para o Yankees no jogo cinco de 2003.

“Oh meu Deus, nós o colocamos em uma posição incrível”, disse Snicker. “Seu primeiro início nos torneios principais será no jogo do campeonato mundial, você está brincando comigo?”

Lee fez sua estreia na liga há 29 dias, e seu currículo consistia de 80 para 21 jogadores, com apenas 29 a nove jogadores durante a temporada regular.

Em sua primeira largada em qualquer nível em mais de quatro anos, Lee não tomou uma decisão e saiu da Era 9.00 em duas rodadas consecutivas.

“Suas ordens eram um pouco diferentes do que eu tinha visto antes, o que é compreensível”, disse Snicker.

Snitker era curto no início porque Charlie MortonEle quebrou a perna e planejou noites para os Jogos 4 e 5. O aviso tardio de Lee foi intencional.

“Só para ele”, disse o gerente. “Talvez ele não tenha dormido porque as pessoas estavam mandando mensagens para ele e seu telefone estava tocando a noite toda.”

Descobrindo que está começando sua primeira sequência em qualquer nível desde 23 de julho de 2017, em uma partida de cinco vias Classe A em Greensboro contra o Asheville, Lee ignorou o surpreendente desenvolvimento da noiva Courtney White.

“Disse à minha noiva, à família dela e à minha família que deviam vir mais cedo para o jogo”, disse ele.

Querendo que Lee sentisse que era uma aparência relaxada, ele pediu a Snitker que chamasse o técnico do Bullpen, Drew French, para chamá-lo para o jogo – embora ainda não tivesse começado.

Todos os oito jogadores de posição estavam em campo quando Lee correu da base dos touros, usando pontas vermelhas brilhantes. Ele só deu cinco tiros, permitindo que José altoveApresentado pelo solo em seu primeiro show, é uma bola rápida com velocidade de 94 milhas por hora. Me deixou com regras carregadas de caminhadas para Michael Brantley E Jordan Alvarez Cerca de Alex BergmanUm pontapé de grande penalidade para alterar 2-2.

Kyle Wright O aquecimento começou após o segundo lance de Lee, que foi o plano previamente decidido.

Mude o mar dos dias de jogo do Campeonato Mundial para Dusty Baker.

“Eu cresci assistindo Sandy Kovacs, Don Dresdale, Juan Marechal e todos os grandes”, disse o treinador do Astros. “Eu me lembro quando era criança, meu pai costumava dizer ‘Spahn e Sain e reze para chover’, e você está ansioso para fazer rivalidades. Não há nada melhor do que uma velha rivalidade de script.”

Snicker, outro jogador de beisebol, disse que lesões por arremesso são inevitáveis.

“Eles jogam muito beisebol agora, e acho que estão ainda jovens. E acho que é em parte por isso que me quebraram”, disse ele. “Eles nunca descansam. Esses caras vão para os celeiros e têm aulas de arco e flecha no inverno. Os caras costumavam jogar basquete, futebol e playgrounds na primavera e qualquer esporte da temporada era o seu esporte favorito. Acho que os caras se especializam em jogar de verdade em uma idade jovem ”.

As aparições de Lee na temporada regular nas duas ligas principais foram as mais baixas para um jogador inicial da série, de acordo com o Elias Sports Bureau. A queda anterior foi de seis por Marty Bystrom, Filadélfia e Mets Stephen Matz.

Selecionado na 10ª rodada pelo Miami no Fresno State Amateur Draft 2016, Lee foi demitido pelos Marlins no treinamento de primavera e assinou um contrato da liga secundária com o Braves em abril.

Ele foi 5-1 com um ERA de 1,54 em 34 aparições de alívio para Triple-A Gwinnett. Ele fez sua estreia na liga em 1º de outubro e voltou no dia seguinte. Não estava no primeiro elenco de Braves após o término da temporada, ele foi reativado para o jogo 4 do NL Championship Series após o braço direito Huascar Ynoa machucar o ombro.

Depois de lançar o primeiro arremesso após “Jogue a bola!” Lee não espera fazer sua próxima largada tão cedo.

“Sei que agora sou um alívio”, disse ele na sala de entrevista, enquanto seus colegas riam.