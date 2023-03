Dormir pouco ou muito pode ter consequências graves para a saúde

Um estudo com quase 2.000 pacientes na Noruega mostrou que os pacientes que relataram dormir menos de seis horas ou mais de nove horas tinham maior probabilidade de desenvolver uma infecção.

Os pacientes que visitam o médico e relatam dormir menos de seis horas ou mais de nove horas correm maior risco de infecção. Os pacientes que relataram dormir muito pouco ou que sofriam de insônia ou distúrbio crônico do sono eram mais propensos a precisar de antibióticos. Os cientistas dizem que um bom sono pode reduzir o risco de infecção e a necessidade de antibióticos.

Uma boa noite de sono pode resolver todos os tipos de problemas – mas agora os cientistas descobriram novas evidências de que uma boa noite de sono pode torná-lo menos suscetível a infecções. Cientistas da Universidade de Bergen recrutaram estudantes de medicina que trabalhavam em consultórios médicos para distribuir questionários curtos aos pacientes, perguntando sobre a qualidade do sono e infecções recentes. Eles descobriram que os pacientes que relataram dormir muito pouco ou muito eram mais propensos a relatar uma infecção recente, e os pacientes que tinham problemas crônicos de sono eram mais propensos a relatar a necessidade de antibióticos.

disse o Dr. Ingeborg Furthon, autor correspondente do estudo publicado na revista Fronteiras da Psiquiatria. “Queríamos avaliar essa associação entre os pacientes da atenção primária, onde sabemos que a prevalência de problemas de sono é muito maior do que na população em geral”.

Estudo do sono no consultório médico

Já existem evidências de que problemas de sono aumentam o risco de infecção: em um estudo anterior, as pessoas infectadas intencionalmente com rinovírus tinham menos probabilidade de pegar um resfriado se relatassem um sono saudável. Distúrbios do sono são comuns e tratáveis, e se a ligação com a infecção e o mecanismo for confirmada, pode ser possível reduzir o uso de antibióticos e proteger as pessoas de infecções antes que elas aconteçam. Mas os estudos experimentais não podem reproduzir as condições da vida real.

Forthun e seus colegas entregaram um questionário a estudantes de medicina e pediram que o entregassem aos pacientes nas salas de espera de cirurgias de clínica geral onde os alunos trabalhavam. 1848 pesquisas foram coletadas em toda a Noruega. As pesquisas pediram às pessoas que descrevessem a qualidade do sono – quanto tempo costumam dormir, como se sentem, quanto tempo preferem dormir –, bem como se tiveram alguma infecção ou usaram antibióticos nos últimos três meses. A pesquisa também continha uma escala que identifica casos de transtorno de insônia crônica.

O risco de infecção aumenta em um quarto ou mais

Os cientistas descobriram que os pacientes que dormiam menos de seis horas por noite tinham 27% mais chances de relatar uma infecção, enquanto os pacientes que dormiam mais de nove horas tinham 44% mais chances de relatar uma. Dormir menos de seis horas, ou insônia crônica, também aumenta o risco de você precisar de um antibiótico para vencer a infecção.

“O maior risco de infecção relatado entre os pacientes que relataram períodos curtos ou longos de sono não é surpreendente porque sabemos que a infecção pode causar falta de sono e sonolência”, disse Forthun. “Mas o maior risco de infecção entre aqueles com transtorno de insônia crônica sugere que a tendência dessa relação também é oposta; a falta de sono pode torná-lo mais suscetível à infecção”.

Embora haja algum potencial para viés no sentido de que a recordação dos indivíduos de sono recente ou problemas de saúde não é necessariamente perfeita, e nenhuma informação clínica foi coletada de médicos que posteriormente atenderam pacientes, o desenho do estudo permitiu que dados fossem coletados de um grande estudo coorte em condições reais.

“Não sabemos por que os pacientes visitam seus médicos de família e pode haver um problema de saúde subjacente que afeta tanto o risco de sono ruim quanto o risco de infecção, mas não achamos que isso possa explicar totalmente nossas descobertas”, disse Forthun . .

Ela continuou: “A insônia é muito comum entre os pacientes na atenção primária, mas não é reconhecida pelos médicos de clínica geral. Há uma necessidade de maior conscientização sobre a importância do sono, não apenas para o bem-estar geral, mas também para a saúde dos pacientes, tanto entre pacientes e clínicos gerais”.

Referência: “Relação entre problemas de sono autorrelatados, infecção e uso de antibióticos em pacientes em clínica geral” Por Ingeborg Forthun, Knut Eirik Ringheim Eliassen, Knut Erik Emberland e Bjørn Bjorvatn, 2 de março de 2023, disponível aqui. Fronteiras da Psiquiatria.

DOI: 10.3389/fpsyt.2023.1033034