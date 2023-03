Aurora boreal sobre os EUA deixa o Twitter intrigado

A Aurora Boreal aparecia com pouca frequência.

Um grande buraco na coroa do sol causou uma poderosa tempestade geomagnética que danificou gravemente o campo magnético da Terra. Este incidente serviu de catalisador para o magnífico show da aurora boreal, que viajou para os Estados Unidos e foi testemunhado por milhões de pessoas.

Vários estados nos Estados Unidos relataram testemunhar a brilhante aurora boreal verde dançante.

Fotos e vídeos da aurora boreal estão começando a inundar as linhas do tempo de milhões de usuários de mídia social. Várias contas compartilharam o vídeo.

A noite passada foi ótima! A aurora boreal deu um show inesquecível. Aqui estão três fotos de Hallow Rock na costa norte de Minnesota. Nunca vi esse vermelho da aurora boreal antes, são tantas as cores que acompanham o verde liso. #retweetar# aurorapic.twitter.com/oUXdXg9eVG – Heitman Jake 24 de março de 2023

Uma enorme aurora boreal aparece na Big Crater em Fairbanks, AK! Isso era insanamente brilhante e colorido aos olhos. Após cerca de 30 segundos, a aurora boreal passa de deslumbrante a deslumbrante de tirar o fôlego. pic.twitter.com/eU036JKJAo Vicente Levina. 25 de março de 2023

Literalmente testemunhei a aurora boreal mais louca da minha vida esta noite em Fairbanks. Isso era irreal. pic.twitter.com/D3b6YNqX31 Vicente Levina. 24 de março de 2023

Especialistas afirmam que a localização do oxigênio e do nitrogênio na atmosfera determina as cores visíveis no céu. Nitrogênio e oxigênio são as principais fontes de verde, vermelho e azul, respectivamente.

O que exatamente é a aurora boreal e por que ela ocorre?

de acordo com NASASe você estiver perto do Pólo Norte ou do Pólo Sul, poderá receber uma surpresa muito especial. Muitas vezes há belos shows de luzes no céu. Essas luzes são chamadas de aurora. Se você estiver perto do Pólo Norte, isso é chamado de aurora boreal ou aurora boreal. Se você estiver perto do Pólo Sul, é chamado de aurora boreal, ou luzes do sul.

A aurora boreal é realmente causada pelo sol. O sol nos envia mais do que calor e luz. Ele envia muitas outras energias e pequenas partículas em nossa direção. O campo magnético protetor ao redor da Terra nos protege da maioria das energias e partículas, e nem percebemos isso.

Mas o sol não envia a mesma quantidade de energia o tempo todo. Há um fluxo constante de vento solar e também há tempestades solares. Durante um tipo de tempestade solar chamada de ejeção de massa coronal, uma enorme bolha de gás eletrificado é expelida e pode viajar pelo espaço em alta velocidade.

Quando uma tempestade solar vem em nossa direção, parte da energia e pequenas partículas podem viajar através das linhas do campo magnético nos pólos norte e sul e na atmosfera da Terra. Lá, as moléculas interagem com os gases da nossa atmosfera, criando uma bela exibição de luz no céu. O oxigênio dá luz verde e vermelha. O nitrogênio brilha em azul e roxo.