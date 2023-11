Dois homens belgas, de 32 e 39 anos, sofreram um trágico acidente pouco depois da descolagem de um ultraleve privado, um BRM Citius Sport (registo 871W) em Portugal. O incidente ocorreu perto do aeroporto de Ponte de Sor, onde os passageiros ficaram gravemente feridos. O acidente ocorreu no distrito de Portalegre.

De acordo com relatos de Diário Chefe Os dois belgas decolaram do aeroporto de Ponte de Sor cerca das 11h00 locais. Localizado a cerca de duas horas de Lisboa, no interior português, o aeroporto é ‘Portugal Aviation Summit começa em 2024‘ Evento de vôo naquele momento. No entanto, é importante notar que o acidente não teve relação com a cimeira em curso, uma vez que o avião foi identificado como um voo privado. Infelizmente, poucos quilómetros de voo, o ultraleve encontrou dificuldades e caiu perto da Barragem de Montargil.

Os serviços de emergência, incluindo um helicóptero, correram para o local para ajudar as vítimas. Enfatizando a gravidade do incidente, os dois belgas sofreram ferimentos graves. A causa do acidente está atualmente sob investigação pelas autoridades.

Outro acidente de avião ocorreu pelas 16h00 no mesmo aeroporto de Ponte de Sor. Desta vez, envolveu um Reims-Cessna F150J (registrado D-ERIT) utilizado para aulas de voo. O acidente resultou em uma morte – o instrutor – e outra – o aluno piloto – com ferimentos graves. Os falecidos foram identificados como duas pessoas de 22 e 40 anos.

