Divisão de tempo entre Denver e Lisboa; Portugal sentiu-se estranho, solitário

Este artigo é baseado em uma conversa com Germaine Amato, A Fotografo profissional Viveu meio período em Lisboa durante três anos em Denver. Ele foi editado para maior extensão e clareza.

Em 2017, comecei a viajar pelo mundo porque queria encontrar um lugar para me mudar fora de Denver após meu divórcio. Fui de um lugar para outro em busca de festivais e outras coisas como Taiwan e o Festival das Lanternas. Holi na Índia.

No final do verão aterrei em Lisboa. Fiquei muito feliz lá. Assim que a conheci, amei-a instantaneamente.

Depois de passarmos alguns dias juntos, disse-lhe que Lisboa parecia um lugar fixe para viver. Ela disse-me que se eu fosse para Lisboa gostaria de me ter consigo. Desde então, estamos juntos.

Sou fotógrafo e o outono é minha estação movimentada, então voltei ao Colorado para as sessões de fotos que havia planejado para o resto do ano. Regressei a Lisboa no início de 2018.

Continuámos essa dança durante três anos: na minha época lenta saía do Colorado e regressava a Lisboa. Quando eu voltar para o Colorado, ela ficará comigo. Passei sete meses do ano em Lisboa.

Eu cresci no México

Volto para o México, onde cresci, e viajo muito, então estou acostumado a estar em lugares diferentes. Mas então percebi a grande diferença que existe entre ir a algum lugar por algumas semanas e ir a algum lugar. Você pode pensar: “Posso me divertir muito aqui. Isso é maravilhoso”, mas morar naquele lugar é muito diferente.

O primeiro ano foi difícil. Minha namorada tinha que ir trabalhar todos os dias, então eu tive que pensar no que faria o dia todo. Como freelancer, cuido dos meus negócios no computador enquanto viajo, por isso não há aspecto comunitário. Eu me sentia sozinho quando precisava me divertir.

Quando ela chega em casa depois do trabalho e nos finais de semana, percorremos a cidade como turistas. Juntámo-nos a muitas comunidades de expatriados e nómadas digitais para fazer amigos.

Embora eu fale espanhol, tenho dificuldade em falar o português intimamente relacionado. Por ser fotógrafo, tenho que usar termos técnicos e específicos e comunicá-los. Eventualmente, aprendi o idioma e ficou mais fácil.

Eu senti falta do conforto de casa

Na América, você tem a Amazon, que está disponível 24 horas por dia. Ou vá ao 7-Eleven às 3 da manhã e compre um cabo USB, se necessário. Não funciona assim em outros países. A maioria dos eletrônicos – discos rígidos, lentes, etc. – são bastante caros.

Com o passar dos anos, fiquei mais preparado e comecei a trazer baterias de reserva, cartões de memória e um kit de limpeza de lentes para que eu mesmo pudesse limpar e manter meu equipamento.

Sempre há uma curva de aprendizado em um novo lugar – não importa onde eu vá.

Aqui está meu conselho para mudar para outro país

Se alguém está planejando se mudar para outro país, recomendo adquirir um bom serviço de internet e encontrar uma maneira de assistir seus programas e filmes favoritos. Muitos serviços de streaming não funcionam ou possuem títulos diferentes no exterior. Você pode passar muito tempo em casa no começo, então encontre uma maneira de assistir programas e filmes que você goste.

Também recomendo aprender algumas frases no idioma do país que você está visitando – é sempre útil e as pessoas adoram. Você pode cortar algumas palavras, mas a pessoa vai rir e dizer a pronúncia correta.

Pensar em dinheiro também é importante. Verifique as tarifas bancárias para saques em caixas eletrônicos. Além disso, verifique os serviços de transferência de dinheiro para saber quais são suas opções – Venmo e Zelle só podem ser usados ​​com um número de telefone dos EUA, então usei o Vice.

Meu tempo morando em Portugal terminou em 2020

A minha relação e a minha passagem por Portugal terminaram ao fim de três anos, mas não me arrependo. Aprendi português e através dela também aprendi um pouco de romeno, o que abriu minha mente.

Morar no exterior é humilhante. Faz você ver o mundo e os problemas e questões de outras pessoas de maneira diferente de como você os vê na América.

A minha última viagem a Portugal foi em julho de 2020. Pensei que íamos terminar e voltar, mas terminamos quando estávamos separados. Após a separação, mudei-me para o México por cerca de seis meses e pretendo continuar viajando.

Agora tenho um ótimo sistema onde saio de Denver depois do Natal, viajo ao redor do mundo, chego em meados de abril para o aniversário do meu sobrinho e depois tiro folga de abril até o início de setembro. Funciona perfeitamente.