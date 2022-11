Disney restabelece Robert Iger após Chapek ser demitido do cargo de CEO

O Sr. Iger disse em um comunicado no domingo à noite que está “extremamente otimista sobre o futuro desta grande empresa e satisfeito com o fato de o Conselho de Administração ter pedido que ele retorne como CEO”.

O que consideramos antes de usar fontes anônimas. Você conhece as fontes de informação? Qual é o motivo deles para nos contar? Ele provou ser confiável no passado? Podemos confirmar a informação? Mesmo para responder a essas perguntas, o The Times usa fontes anônimas como último recurso. O repórter e pelo menos um editor conhecem a identidade da fonte.

O Sr. Chapek não respondeu aos pedidos de comentários.

A surpreendente reintegração de Iger e a demissão de Chapek vieram logo após um desastroso anúncio de lucros em 8 de novembro. US$ 1,5 bilhão em perdas na incipiente divisão de transmissão, acima dos US$ 630 milhões do ano anterior. Chapek disse que o aumento dos custos de produção, marketing e tecnologia do Disney+ contribuiu para o “pico” das perdas.

Ao todo, a Disney faturou US$ 20,15 bilhões nos três meses encerrados em 1º de outubro, 9% a mais que no ano anterior. Mas os analistas esperavam US$ 21,3 bilhões. O lucro total foi de US$ 162 milhões, ou 9 centavos por ação, praticamente estável em comparação com o ano anterior. Excluindo itens que afetam as comparações, o lucro por ação no trimestre mais recente foi de 30 centavos, muito menos do que os analistas esperavam.

É quase incomum que a Disney perca as previsões de receita e lucro por ação.

As ações da Disney caíram 12 por cento na manhã seguinte, em parte porque os investidores – e muitas pessoas dentro da Disney – ficaram impressionados com o tom feliz de Chapek enquanto discutia o relatório de lucros em uma teleconferência com analistas. O comportamento do Sr. Chapek choca muitos surdos, especialmente quando ele começa a falar incoerentemente sobre o quão grande será a resposta à festa de Halloween do Mickey, um evento relativamente insignificante na Disneylândia. Pelo menos um conselheiro alertou Chapek com antecedência de que seus comentários preparados eram inapropriadamente ensolarados.

Imediatamente, o apresentador da CNBC, Jim Cramer, começou a pedir a demissão de Chapek durante os comentários de seu programa. Na sexta-feira, Cramer disse que Chapek é “incapaz de administrar uma grande empresa” e “precisamos de alguém novo na Disney”.

“O balanço é o balanço do inferno”, acrescentou o Sr. Cramer.

Os comentários de Cramer retornaram entre os executivos seniores da Disney, que ficaram cada vez mais irados, com alguns dizendo aos outros que haviam perdido a fé na capacidade do Sr. Entanglement de tirar a Disney de sua estagnação. As ações da Disney caíram 41 por cento desde janeiro, para cerca de US$ 98. Grande parte da remuneração dos principais líderes criativos da Disney vem em opções de ações.

O Sr. Chapek foi nomeado CEO em fevereiro de 2020, sucedendo-o Sr. Egger. A entrega não foi tranquila. A pandemia de coronavírus forçou Chapek a fechar a maior parte da empresa. Este ano, Chapek enfrentou uma crise após a outra, algumas de sua autoria.